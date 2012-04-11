معماری اسلامی در بستر هنر اسلامی شناخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سحر حسینی در دومین روز برگزاری همایش "دین در آیینه هنر" در مقاله ای با عنوان " قدر تعیین یافتن تفکر اسلامی در معماری بعد از اسلام ایران" افزود: هنر معماری تبلوری از فرهنگ یک جامعه در گذرگاه زمان است و تحت تاثیر اندیشه های مذهبی و دینی مردم و تعیین کننده سبک وسیاق زندگی آنهاست.

وی با بیان اینکه در اسلام تمامی هنرها به مسجد ختم می شود، افزود: مسجد تجلی وحدانیت باری تعالی و مظهر تجلی کالبدی و مادی سیر و سلوک عاشقانه و عارفانه معمار مسلمان به شمار می آید.

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ادامه داد: درباره هنر دینی، پژوهشگران مختلف داخلی و خارجی کارهای با ارزش فراوانی انجام داده اند امام در خصوص معماری اسلامی پژوهش ها چندان پرشمار نیست.

نخستین همایش بین المللی "دین در آیینه هنر" در همدان در حال برگزاری است.