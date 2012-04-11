به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین جهانبخش ظهر چهارشنبه در در نشست کمیته استانی جشنواره صدمین سفر استانی رئیس جمهوری اظهار داشت: مسئولان، متولیان و اعضای کمیته استانی جشنواره صدمین سفر استانی رئیس جمهوری باید برنامهریزی مطلوبی برای برگزاری این جشنواره داشته باشند.
وی ادامه داد: این موضوع باید به همه دستگاهها و ادارات و اسزمانها اعلام شود تا با آمادگی کامل در جشنواره شرکت کنند و شاهد برگزاری مطلوب این جشنواره باشیم.
استاندار بوشهر با اشاره به مصوبات و اعتبارات در نظر گرفته شده در سه سفر رئیس جمهوری به استان بوشهر افزود: اعضای این کمیته باید با جدیت و بدون وقفه برای برنامهریزی و اجرای جشنواره استانی و شرکت در جشنواره اقدام کنند.
معاون برنامهریزی استاندار بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: همه اداره و سازمانها برای تهیه مستند استانی یک سیدی از تمام مستندات خود از سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت یا نمایندگان مربوطه را برای ارائه گزارش از میزان اجرای مصوبات را در مهلت مقرر به دبیرخانه کمیته تحویل دهند.
رسول زارعی ادامه داد: با توجه به زمان بسیار کم اعضا با انتخاب شاخصهای اصلی سفرهای رئیس جمهوری به استان بوشهر برای ارائه در جشنواره کشوری نقشی بارز در این جشنواره ایفا کنند.
وی اضافه کرد: اعضا با تهیه و ارائه مشروح مصوبات و دستورهای سه سفر رئیس جمهوری به استان یک جشنواره آبرومند استانی نیز برای بهرهمندی مردم استان برگزار کنند.
در این نشست مقرر شد صدا و سیما و روابط عمومی استانداری نسبت به ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده به صورت دو روز یکبار به کمیتهها اعلام کند ضمن اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول برگزاری مسابقات هنری مرتبط با سفر شامل عکس، خاطره، دلنوشته، نقاشی و فیلم در سطح استان شد.
همچنین مقرر شد محل دبیرخانه دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات تعیین شود و روابط عمومی استانداری مسئول هماهنگی و پیگیری با همه روابط عمومی اداره کلهای استانی، خبرگزاریها و فرمانداریها برای جمعآوری مستندات آنها شد.
صدا و سیمای استان با همکاری روابط عمومی استانداری و اداره کل ارشاد اسلامی مسئول تهیه فیلم و تیزر استانی برای ارائه در نمایشگاه استان و نمایشگاه کشوری و مسئول تهیه و انعکاس خبری فعالیتهای کمیته و بویژه فعالیت نمایشگاه استانی شد.
همچنین آموزش و پرورش مسئول برگزاری مسابقات هنری مرتبط شامل عکس، خاطره، دلنوشته، نقاشی و فیلم در بین دانشآموزان استان و ارائه برترینها به جشنواره در سطح موارد استانی شد.
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