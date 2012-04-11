سلسله نشست های ایام اندیشه انقلاب اسلامی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،جنبش دانشجویی اقدام به نامگذاری دورهای بیست و دو روزه از شهادت سید مرتضی آوینی تا شهادت شهید مرتضی مطهری با عنوان ایام اندیشه انقلاب اسلامی کرده است . به همین جهت اولین سلسه نشست های ایام اندیشه انقلاب اسلامی فردا پنج شنبه 24 فروردین با حضور فعالان دانشجویی برگزار می شود.

در سلسله برنامه های "ایام اندیشه های انقلاب اسلامی موضوعاتی همچون پیچ تاریخی؛ بیداری اسلامی و جنبش ضدِّ سرمایه داری، علم دینی، اسلامی شدن علوم انسانی و علم بومی، الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی، عصر امام روح الله؛ عصر عدالت، معنویت و عقلانیت، جنبش دانشجویی انقلاب اسلامی و باز تعریفی بر مفاهیم آرمانخواهی، عدالت طلبی و مطالبه گری مطرح خواهد شد.

ایام اندیشه انقلاب اسلامی برای نخستین بار امسال از تاریخ 21 فروردین تا 12 اردیبهشت در دانشگاههای اصلی تهران و بعضی از شهرستانهای کشور برگزار خواهد شد.

