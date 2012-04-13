  1. فرهنگ و ادب
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

از اردیبهشت‌ماه امسال/

مرکز آموزش مدیریت ارتباطات «خبرنویسی آن‌لاین» آموزش می‌دهد

مرکز آموزش مدیریت ارتباطات «خبرنویسی آن‌لاین» آموزش می‌دهد

مرکز آموزش مدیریت ارتباطات دومین دوره آموزشی خبرنگاری و نخستین دوره آموزش خبرنویسی آن‌لاین و کمپین‌نویسی در روابط عمومی را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آموزش مدیریت ارتباطات پس از برگزاری دوره خبرنگاری در بهمن‌ماه سال گذشته، اولین دوره خبرنویسی Online، کمپین‌نویسی در روابط‌عمومی و دومین دوره خبرنگاری را از هفته اول اردیبهشت‌ماه سال جاری برپا می‌کند.

دوره نخست آموزش خبرنگاری با تدریس محمد احمدی به شکل کارگاهی و عملی اجرا و برخی از مباحث درسی آن با سوژه‌های واقعی تطبیق و در بیرون از محل کلاس آموزش داده شد.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، دوره‌های آتی نیز بر اساس روش کارگاهی اجرا خواهد شد. 

مدرس دومین دوره خبرنگاری، امیرعباس تقی‌پور عضو هیأت مدیره انجمن روابط عمومی و مدرس دانشگاه، مدرس دوره خبرنویسی Onlineامیر لعلی سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و مدرس دوره کمپین‌نویسی در روابط‌عمومی سعید شهبازی کارشناس ارتباطات خواهند بود.

ثبت‌نام برای شرکت در این دوره‌ها تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1574588

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها