به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آموزش مدیریت ارتباطات پس از برگزاری دوره خبرنگاری در بهمن‌ماه سال گذشته، اولین دوره خبرنویسی Online، کمپین‌نویسی در روابط‌عمومی و دومین دوره خبرنگاری را از هفته اول اردیبهشت‌ماه سال جاری برپا می‌کند.

دوره نخست آموزش خبرنگاری با تدریس محمد احمدی به شکل کارگاهی و عملی اجرا و برخی از مباحث درسی آن با سوژه‌های واقعی تطبیق و در بیرون از محل کلاس آموزش داده شد.

همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، دوره‌های آتی نیز بر اساس روش کارگاهی اجرا خواهد شد.

مدرس دومین دوره خبرنگاری، امیرعباس تقی‌پور عضو هیأت مدیره انجمن روابط عمومی و مدرس دانشگاه، مدرس دوره خبرنویسی Onlineامیر لعلی سردبیر ماهنامه مدیریت ارتباطات و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و مدرس دوره کمپین‌نویسی در روابط‌عمومی سعید شهبازی کارشناس ارتباطات خواهند بود.

ثبت‌نام برای شرکت در این دوره‌ها تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.