دانش آموزان در ارتقای سلامت جامعه نقش بی بدیلی دارند

ایوب نجف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ارتقای بهداشت در جنبه های مختلف به عنوان ضامن سلامتی انسانها محسوب می شود، افزود: آموزشهای بهداشتی را باید از سنین پائین در جامعه آغاز کرد.

وی همچنین با بیان اینکه برای ارتقای وضعیت بهداشت و آگاهی دانش آموزان نسبت به این حوزه اقدامات زیادی در مدارس انجام شده است، اظهارداشت: آموزش و پرورش سنگ بنای ارتقای فرهنگ سلامت و بهداست در جامعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش گیلان درادامه با اشاره به نامگذاری 18 تا 24 فروردین ماه به عنوان هفته سلامت گفت: سلامتی از بزرگترین نعمات خداوند به انسان به شمار می رود از این رو باید در حفظ آن تلاش کرد.

وی در ادامه به شعار امسال هفته سلامت به نام " زندگی بهتر، طول عمر بیشتر" اشاره کرد و افزود: تحرک کافی، ورزش، آموختن شیوههای سالم زیستن و تقویت معنویات در کنار یکدیگر به افزایش طول عمر توام با سلامتی منجر می شود که دانش آموزان باید به این موارد به طور جدی توجه کنند.

نجف زاده ادامه داد: هفته سلامت فرصتی برای انتقال پیام سلامتی و تندرستی از طریق دانش آموزان در سطح جامعه است.