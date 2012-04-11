پرونده گروههای تروریستی به سرعت رسیدگی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی و تشریفات قوه قضائیه اعلام کرد: آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی با اشاره به اینکه به لحاظ برخی ایرادات جزئی قانون جدید مجازات اسلامی هنوز ابلاغ نشده است گفت: از آنجا که مهلت قانونی، قانون مجازات اسلامی تا پایان سال 90 بود و هنوز قانون جدید به تصویب نرسیده با کسب اجازه از مقام معظم رهبری قانون قبلی قابلیت اجرایی دارد و محاکم می‌توانند برحسب آن اقدام کنند.

رئیس قوه قضائیه اظهار امیدواری کرد:‌ قانون جدید هرچه سریع‌تر پس از تأیید نهایی شورای محترم نگهبان ابلاغ ‌شود.

وی در ادامه سخنان خود به دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با مقام معظم رهبری اشاره کرد و با تاکید بر لزوم توجه و تدوین برنامه و راهکاری برای اجرایی شدن توصیه‌های مقام معظم رهبری، گفت: مقام معظم رهبری در سخنان خود علاوه بر تبیین وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد و توصیه‌های مهمی نیز مطرح کردند که امیدواریم به صورت جدی از سوی مجمع عملیاتی و اجرایی شود.

آملی لاریجانی از جمله وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام را حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر اساس تشخیص مصلحت نظام دانست و اظهار داشت: این مسئله در سخنان مقام معظم رهبری تاکید شده و اعضای مجمع باید راهکاری درنظر بگیرند که مصالح مورد نظر یقینی و روشن و دارای اهمیت غالبه باشد.

وی تعیین مهلت برای قوانینی که برحسب نظر مجمع تشخیص و بنابر مصلحت‌های نظام مصوب و اجرایی می‌شود را مهم دانست.

رئیس دستگاه قضا افزود: مقام معظم رهبری به این نکته اشاره فرمودند اگر در مجمع بر سر همین مسئله که آیا فلان مصوبه مصلحت است یا نیست، اختلاف نظر جدی وجود داشته باشد و فی‌المثل از میان اعضای مجمع با اختلاف دو یا سه رای در اهم بودن این مصلحت اختلاف بشود؛ در اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم که این مصلحت، محرزه، متیقنه و اهم است ولذا می‌تواند مانع از آن حکم اولیه شرعی باشد. اگر در خود مجمع که مظهر خرد جمعی نظام است چنین اختلاف اساسی پیش آمد، دشوار است بتوان آن را بر حکم شرعی اولی، مقدم ساخت.

آملی لاریجانی با تاکید بر جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اشاره به این‌که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برحسب مصلحت و شرایط روز کشور است و این شرایط و مصلحت‌ها اصولا پایدار نیست و شرایط عوض می‌شود اظهار داشت: کار مجمع تشخیص مصلحت نظام این نیست که بگوید مصوبه‌ مجلس خلاف شرع و قانون هست یا نیست بلکه این است که تشخیص دهد آیا این مصوبه به مصحلت نظام هست یا نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ایستادگی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در مقابل خواسته‌های غیرمنطقی و زورگویی غربی‌ها تاکید کرد و با اعلام این‌که جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه از پیشرفت‌های علمی خود عقب نخواهد نشست گفت:‌ پیشرفت‌های علمی جوانان کشور مسئله‌ای نیست که ما از آن عقب‌نشینی کنیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اظهارنظرهای برخی مسئولان کشورهای غربی درخصوص تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای خواستار توجه و شناخت آنان از جایگاه ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران شد و با اشاره به این‌که اگر کشورهای غربی شان و جایگاه ولی‌فقیه و ولی‌امر مسلمین را بدانند خواهند فهمید که هیچ تضمینی بالاتر از استناد به سخنان مقام معظم رهبری در عدم تمایل ایران به تولید سلاح هسته‌ای وجود ندارد، گفت: مطابق نظر مقام معظم رهبری به‌کارگیری و تولید سلاح هسته‌ای از نظر نظام اسلامی حرام است و این مسئله قبلاً هم از سوی ایشان اعلام شده است.

آملی لاریجانی خطاب به غربی‌ها گفت: این کشور‌ها اگر به دنبال بهانه‌جویی نیستند باید بدانند که وقتی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و به‌کارگیری آن را حرام می‌دانیم، سخن ایشان بالاترین تضمین است، چرا که این سخنان از سوی کسی مطرح می‌شود که مرجع دینی و سیاسی بسیاری از مسلمین دنیاست و تمام قوای نظام جمهوری اسلامی ایران نیز زیرنظر ایشان انجام وظیفه می‌نمایند.

وی حضور و بازرسی مکرر بازرسان آژانس و تاکید آنان بر این‌که در برنامه‌های ایران هرگز نشانه‌ای از تلاش برای دستیابی و تولید سلاح اتمی وجود ندارد و نیز اظهارات همیشگی مسئولان نظام مبنی بر عدم تمایل به تولید سلاح اتمی را نشانه‌‌های دیگری از نبودن برنامه‌ریزی برای تولید سلاح هسته‌ای دانست و افزود: غربی‌ها با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، اظهارات مسئولان نظام و نیز گزارش‌های بازرسان آژانس باید به این یقین برسند که ایران به دنبال سلاح اتمی نیست و اگر باز هم به نظر خود اصرار دارند معنای آن این است که غربی‌ها به دنبال بهانه‌جویی هستند و چه بسا از پیشرفت‌های علمی ایران اسلامی ناراحت و دلخورند که در این صورت باید بدانند ما هرگز از پیشرفت‌های علمی خود که به مثابه زندگی و حیات مردم و نظام ماست، دست نخواهیم کشید.

رئیس قوه قضائیه در پایان با تبریک به مسئولان و نیروهای وزارت اطلاعات به خاطر شناسایی و متلاشی کردن گروههای تروریستی و دستگیری آنان گفت: طبق اعلام وزارت اطلاعات گروههای تروریستی که به رژیم صهیونیستی وصل بودند، در ایام تعطیلات نوروز به دنبال خرابکاری و ترورهای جدید بودند که قبل از هرگونه عملیاتی شناسایی و تروریستها دستگیر شدند و ان‌شاءالله پرونده آنان با سرعت و دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.