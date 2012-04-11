75 درصد خانه های روستایی خراسان رضوی در برابر زلزله بی دفاع هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا موسوی نیا مدیر کل بنیاد مسکن خراسان رضوی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری از مقاوم سازی 75 هزار واحد مسکونی روستایی خبر داد و در خصوص واحدهای کم دوام بیان کرد: بر اساس سرشماری نفوس و مسکن 392 هزار و 500 واحد مسکونی روستایی در استان وجود دارد که از این میزان 171 هزار و 500 واحد کم دوام، 190 هزار واحد نیمه دوام و 30 هزار واحد با دوام است.

وی ادامه داد: 171 هزار و 500 واحد کم دوام روستایی در استان وجود دارد که از این میزان 75 هزار واحد با دوام شده اند.

بازسازی هشت هزار واحد مسکونی زلزله زده در نیشابور

وی در خصوص بازسازی خانه های زلزله زده نیشابور و خرو بیان کرد: سال جاری برای مرحله اول در شهرستان نیشابور هشت هزار خانه و برای شهر خرو نیز هزار و 500 واحد مسکونی زلزله زده بازسازی خواهد شد.

وی گفت: در بازرسی از 250 روستای زلزله زده در این مناطق 16 هزار واحد مسکونی در نیشابور تخریب شده بود که در دو مرحله نوسازی این واحدهای مسکونی در دستور کار قرار گرفته است.

موسوی نیا در خصوص شهر زلزله زده خرو گفت: جابه جایی شهر زلزله زده خرو صورت نخواهد گرفت و بافت قدیم این شهر با رعایت معماری منطقه مقاوم سازی می شود.

وی افزود: به منظور بازسازی خانه های زلزله زده 12 میلیون تومان تسهیلات و 1.5 میلیون تومان وام بلاعوض اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: بازسازی خانه های زلزله زده نیشابور یک ساله تمام خواهد شد اما بازسازی شهر خرو زمان بر است و با توجه به مسائل اجتماعی و اقلیمی نیاز به فرصت بیشتری است.

وی سپس گفت: یازده هزار و 674 واحد زلزله زده در تربت حیدریه، رشتخوار و زاوه در قالب تسهیلات بلاعوض باسازی و تا پایان سال 90 تمام شده است.

احداث 110هزار واحد مسکونی روستایی تا پایان سال جاری

وی در خصوص واحدهای مسکونی روستایی تصریح کرد: 75 هزار واحد مسکونی روستایی تا پایان سال 90 به متقاضیان تحویل داده شده است که این میزان در سال جاری به 110 هزار واحد مسکونی خواهد رسید.

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان رضوی توضیح داد: 130هزار خانوار برای ساخت واحدهای مسکونی روستایی ثبت نام کرده اند که از این میزان 100 هزار خانوار به بانک ها معرفی و 98 هزار نفر توانستند عقد قرار داد کنند و از این رقم 75 هزار نفر در واحدهای خود مستقر هستند.

وی افزود: بالغ بر 22 هزار از واحدهای مسکونی روستایی در مراحل مختلف ساخت است و بالغ بر 30 هزار خانوار آماده معرفی به بانک هستند.

افزایش تسهیلات واحدهای مسکونی روستایی در سال جاری

موسوی نیا با بیان این مطلب که از سال 84 تسهیلات ساخت واحدهای مسکونی روستایی از 5 میلیون به 10 میلیون تومان تا سال 89 رسید، یاد آور شد: در ساخت واحدهای مسکونی روستایی آورده اولیه با کارمزد 5 درصد و باز پرداخت 12 سال است.

مدیر کل بنیاد مسکن خراسان رضوی افزود: در سال جاری تسهیلات 10 میلیون تومانی به 12 میلیون تومان افزایش یافته است.

وی در زمینه واحدهای مسکونی مهر نیز اظهار کرد: این نهاد مکلف به ساخت مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر است که در این راستا تا سال گذشته 13 هزار و 500 واحد تعهد ساخت داشتیم که این رقم به 15 هزار و 500 واحد و بیش از سهمیه رسید و ساخته شد.

موسوی نیا ادامه داد: ارائه 26 هزار فقره خدمات فنی صدور پروانه، آموزش هزار نفر از کارگران ساختمانی روستایی، آموزش مقررات ملی ساختمان به هزار نفر از ناظرین فنی روستایی، تحقق 226 درصدی سهم اشتغال بنیاد مسکن و اتمام 33 خانه عالم از دیگر اقدامات انجام شده بنیاد مسکن استان در سال 90 بوده است.

وی با بیان اینکه در سال 90 که تحت عنوان جهاد اقتصادی نام گذاری شده بود این نهاد توانست تکالیف و اقدامات خود را عملیاتی کند، گفت: سال جاری نیز که با عنوان تولید ملی نام گذاری شده این نهاد تلاش ها و اقدامات شایسته ای را در راستای تحقق این شعار انجام خواهد داد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس فرمان 21 فروردین 1358 امام خمینی به منظور تامین مسکن محرومان و به وی‍ژه روستائیان در چهارچوب سیاست ها و برنامه های دولت تشکیل شده است.