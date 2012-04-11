به گزارش خبرگزاری مهر، سید قاسم حسینی افزود: علاوه بر این، در روزهای آینده توفیق افزوده شدن مدرسه ‏ای به عنوان ضمیمه مدرسه نمونه‏ دولتی نیز در شهرستان دماوند برای ایجاد فضای رقابتی علمی محقق می ‏شود.

وی از برپایی متمرکز آیین هفته معلم در شهرستان دماوند خبر داد و بیان کرد: بر اساس برنامه‏ های از پیش تعیین شده آیین روز معلم سال 91 شهرستان دماوند همچون سال گذشته به صورت متمرکز با حضور دو هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته برگزار می ‏شود.

مبارزه با قاچاق کالا حمایت از تولید ملی است

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دماوند، مبارزه با قاچاق کالا را یکی از راههای مؤثر حمایت از تولید ملی عنوان کرد.

سرهنگ فرهاد قدسی گفت: نیروی انتظامی متولی امنیت و انتظام کشور، با ایجاد جلسات متعدد و همایشی با عنوان فرماندهان که حداقل تا نیمه اول اردیبهشت ماه برگزار می شود در راستای تحقق بخشیدن به فرمایشات مقام معظم رهبری در سال 91 گام بر می دارد.

وی افزود: با توجه به محورهای مهم کیلان، ایوانکی و با افزایش ایستگاههای نیروی انتظامی در مسیر و تهیه امکانات لازم برای آنها، می توان در این راستا گام برداشت.