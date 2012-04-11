معرفی مفاخر کشور به نسل جوان دستاورد ارزشمندی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد ادبی عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان با اعلام اینکه معرفی چهره ها و مفاخر کشور به مردم و نسل جوان دستاورد ارزشمندی است، افزود: معرفی و تجلیل از مفاخر و چهره ماندگار موجب می شود که نسل جوان در حفظ و تقویت هویت ملی مصمم تر شوند.

ادبی اظهار داشت: در سال 90 در کشور، 15 همایش تجلیل از مشاهیر و مفاخر کشور برگزار شده است.

وی با بیان اینکه این همایش ها در استانهای مختلف کشور برگزار شد، اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش ها، الگو گیری جوانان از مشاهیر و مفاخر کشور است.

حجت الاسلام ادبی با اشاره به موقعیت ممتاز فرهنگی استان سمنان و وجود مشاهیر و مفاخر به نام در این استان، گفت: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور آماده همکاری در برگزاری همایش ها، حوزه ها و دانشگاهها با استان سمنان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این نشست گفت: در سال 90، در استان سمنان چهار همایش تجلیل از مشاهیر و مفاخر این استان برگزار شده است.

محمدرضا سوقندی افزود: با برنامه ریزی های مدون، امسال نیز در این استان همایش های تجلیل از مفاخر در شهرستانها هم برگزار می شود.

در اولین نشست شورای فرهنگ عمومی استان سمنان، انجمن آثار و مفاحر استان سمنان به صورت رسمی آغاز به کار کرد.

در این نشست با معرفی آیت الله سیدمحمد شاهچراغی به عنوان رییس این انجمن احکام سایر اعضای حقیقی و حقوقی این انجمن اعطا شد.

در این نشست نحوه برگزاری همایش های تجلیل از مشاهیر و مفاخر استان سمنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.