به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دیزج نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق گردشگری ارومیه مجموعه باستانی پناهگاه های صخره ای انسان اولیه، قلعه و بناهای مسکونی و گوردخمه هایی با تاریخ گذاری هزاره اول قبل از میلاد و دوران اسلامی به همراه جاذبه های طبیعی و مناظر بکر را محل مناسبی جهت توسعه گردشگری و طبیعت گردی دانست و خواستار توجه ویژه میراث فرهنگی به این موضوع شد.

غلامرضا غنی زاده مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در جریان این بازدید خواستار احداث مسیر دسترسی مناسب گردشگری و زیرساخت های اولیه رفاهی و خدماتی در منطقه باستانی پناهگاههای صخره ای شد و گفت: نزدیکی این محل به شهر تاریخی ارومیه افق روشنی را در جهت ایجاد مسیر گردشگری این محدوده متصور است.

مجموعه پناهگاه صخره ای تم تمه از اولین نقاط استقرار بشر در شمال غرب کشور بوده و در کاوش های باستان شناسی این محل وجود جوامع پیش از تاریخ با تاریخ گذاری حداقل 10 هزار سال قبل از میلاد در آن به اثبات رسیده است.

همچنین قلعه اسماعیل آقا در این محل با آثاری چون قلعه اورارتویی هزاره اول و قبور دوره اسلامی مربوط به دوره صفوی به اهمیت جهانی این مجموعه افزوده است.