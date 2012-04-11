بلوک اقتصادی بین ایران، عراق و سوریه ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاظمی قمی، ظهر چهارشنبه با مسئولان و مدیران بومی قصرشیرین در محل فرمانداری این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، دبیر توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت: به دلیل پاره از مشکلات تردد اتباع دو کشور نسبت به سال گذشته از کاهش 2.2 میلیون نفری برخوردار بوده است.

کاظمی قمی تاکید کرد: براساس توافقنامه هایی که داشتیم، در سالجاری باید حجم معادلات و همکاری بین دو کشور ایران و عراق به بیش از 12 میلیارد دلار برسد.

وی افزود: از این 12 میلیارد دلار، 3 میلیون دلار برای صادرات خدمات فنی و مهندسی لحاظ شده است و 3 میلیون دلار نیز جزو مبادلات غیرنفتی است.

دبیر توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت: خوشبختانه وضعیت کشور عراق در حال حاضر نسبت به ماههای قبل و حضور اشغالگران بسیار مطلوب تر شده است و خود کشور و ملت ایران تمایل بیشتری به سوی روابط بهتر و بیشتر با ایران اسلامی دارند و با وجود این موقعیت بهتر می توانیم مبادلات اقتصادی خود را با کشور عراق توسعه و افزایش دهیم.

کاظمی قمی افزود: البته سال گذشته ما دو توافقنامه مهم در حوزه حمل و نقل کالا و مسافر داشتیم که براساس برنامه زمانبندی شده، امسال می توانیم که این دو مهم را اجرایی کنیم.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از توافقنامه های ما بین ایران، عراق و سوریه است که براساس این تواقفنامه ایران از طریق عراق به سوریه ترانزیت کالا خواهد داشت.

دبیر توسعه اقتصادی ایران و عراق گفت: در صورت عملی شدن این توافقنامه می توانیم بگویم که در آینده ای نزدیک بین ایران، عراق و سوریه بلوک اقتصادی ایجاد می شود.

کاظمی قمی در پایان افزود: مسئولان نباید تنها صادرات خود را تنها به سوی کردستان عراق معطوف کنند، بلکه باید حکومت مرکزی و بخش عربی عراق را برای تبادلات کالاهای اقتصادی مدنظر داشته باشند.

