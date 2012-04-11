رئیس جمهوری جدید آلمان به رام الله می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، سرزمینهای اشغالی مقصد نخستین سفر خارجی "یواخیم گاوک" رئیس جمهوری جدید آلمان است.

بر اساس این مطلب که امروز چهارشنبه از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آلمان اعلام شد، گواک در این سفر که اواخر ماه می انجام می شود، با مقامات تشکیلات خودگردان در رام الله نیز دیدار می کند.

در همین حال "گرنوت ارلر" رئیس فراکسیون سوسیال دموکراتها در پارلمان آلمان بر لزوم ادامه تلاشهای دموکراتیک برای حل اختلافات در سرزمینهای اشغالی تاکید کرد. همچنین "راینهولد روبه" رئیس جامعه یهودیان آلمانی از سفر رئیس جمهوری این کشور به رام الله استقبال کرد.

"گرگور گیزی" رئیس فراکسیون چپ ها در بوندستاگ نیز این سفر را نشانه ای برای یافته شدن راه حل تشکیل دو دولت در سرزمینهای اشغالی دانست.

گفتنی است پس از استعفای "کریستیان وولف" رئیس جمهوری آلمان از سمت خود در اسفند ماه گذشته "یواخیم گاوک" فعال پیشین حقوق شهروندی در آلمان شرقی و رقیب وولف در انتخابات ریاست جمهوری 2010، به عنوان جانشین وی انتخاب شد.