9 تصویر؛ به رئیس جمهور مخلوع مصر رای بدهید!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز انتخابات ریاست جمهوری ایران بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ به رئیس جمهور مخلوع رای بدهید!

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری به انتخابات ریاست جمهوری مصر اشاره دارد. بر این اساس، "عمر سلیمان" آخرین معاون مبارک و رئیس سرویس اطلاعاتی وی در این انتخابات از مردم مصر تقاضا کرده به "حسنی مبارک" رئیس جمهور مخلوع رای دهند!

آتش بیار معرکه!

روزنامه الوطن عمان به سوء استفاده جامعه بین المللی از بحران سوریه برای فشار بر این کشور توجه دارد، بر این اساس، اعراب نیز در این روند، نقش "آتش بیار معرکه" را ایفا می کنند.

نامزدهای وابسته به رژیم مبارک!

پایگاه خبری العالم امروز در کاریکاتوری "عمروموسی"، "عمر سلیمان" و "احمد شفیق" را به عنوان نامزدهای وابسته به رژیم مبارک در انتخابات ریاست جمهوری مصر معرفی کرده است.

آینده پر ابهام مصر

روزنامه الاهرام مصر امروز در کاریکاتوری به جهت گیریهای متعدد سیاسی میان جریانهای مصری اشاره دارد که آینده پر از ابهام برای این کشور پس از انقلاب رقم زده است.

سرعتگیر ضد انقلاب در لیبی!

روزنامه الاتحاد امروز در کاریکاتوری گروهکهای مسلح را به عنوان مانعی در برابر تحقق اهداف انقلاب لیبی پس از سقوط رژیم قذافی دانسته است.

ناتوانی در بازسازی لیبی

روزنامه الوطن عربستان نیز امروز در کاریکاتوری به نیروهای مسلح در لیبی توجه کرده است و عدم خلع سلاح این گروهکها را به عنوان مانع اصلی در برابر بازسازی لیبی معرفی کرده است.

سازش؛ مصالح لازم برای شهرک سازی!

الرایه قطر

انتخابات ریاست جمهوری مصر!

الانتقاد لبنان

تقسیم دستاوردهای انقلاب؛ بدون شرح

العالم