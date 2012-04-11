هفت هزار واحد مسکن در شهرستان ملایر بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور ظهر چهارشنبه در شورای مسکن شهرستان ملایر با تبریک سال روز تاسیس بنیاد مسکن گفت: این شهرستان در زمینه ساخت مسکن توفیقات بسیاری کسب کرده است.
وی از تحقق 178 درصدی ساخت مسکن در ملایر خبر داد و گفت: حمایت از تولید ملی بنا بر تاکید مقام معظم رهبری باید در همه زمینه ها باشد و در بخش مسکن نیز این امر باید محقق شود.
خیریان پور با اشاره به اینکه ساخت مسکن در اشتغالزایی موثر است، پیش بینی کرد که سهمیه امسال ملایر در ساخت مسکن بیش از پنج هزار واحد باشد.
معاون استاندار و فرماندار ویژه ملایر از سفر رئیس جمهور در آینده ای نزدیک به استان همدان برای بهره برداری از پروژه های مسکن خبر داد.
وی عنوان کرد: جلسات برگزار شده شورای مسکن ملایر در سال گذشته 20 جلسه بود که 134 مصوبه را به همراه داشت.
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