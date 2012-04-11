رقابت نهایی «جوایز بهترین کتاب ترجمه شده» آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس‌آنجلس تایمز، فهرست کوتاه نامزدهای «جوایز بهترین کتاب ترجمه شده» اواخر روز سه‌شنبه به وقت آمریکا در شهر روچستر نیویورک اعلام شد که طی آن 6 کتاب شعر و 10 رمان معرفی شدند.

رمان‌‌های فینالیست از کشورهای فرانسه، لهستان، اسپانیا، مجارستان، ایتالیا و پرتغال هستند. اشعار ترجمه شده نیز در اصل به زبان‌های آلمانی، فرانسوی، روسی، ژاپنی و عربی سروده شده‌‌اند.

به هر کدام از نویسندگان و مترجمان کتاب‌های برگزیده در هر بخش، 5 هزار دلار تعلق خواهد گرفت.

«جوایز بهترین کتاب ترجمه شده» در سال 2007 بنیان نهاده شد که هر ساله در منهتن آمریکا برگزار می‌شود و برندگان امسال در تاریخ 4 می معرفی خواهند شد.