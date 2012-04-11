مدت اقامت گردشگران خارجی در بیله سوار به 61 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رسول زیبا نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه ساماندهی مسافربرهای شخصی گمرک بیله سوار عنوان کرد: امسال میزان تردد مسافران خارجی از گمرک بیله سوار نیز نسبت به سال گذشته 46.22 درصد افزایش یافت.

وی همچنین از کاهش مسافران خروجی ایرانی از گمرک بیله سوار به میزان 34.72 درصد خبر داد و با اشاره به اجرای طرح تکریم تردد مسافران ورودی از گمرک بیله سوار یادآور شد: برای اتحقق ین مهم، ساماندهی مسافربرهای شخصی گمرک بیله سوار ضروری است.

فرماندار بیله سوار افزود: در جهت تامین امنیت مسافران و ضابطه مند کردنتردد مسافربرهای شخصی شرکت مسافربری در بیله سوار ایجاد می شود.

به گفته وی اکنون 200 خودرو پلاک شخصی در جابجایی مسافران ورودی گمرک مشغول به فعالیت هستند و در آینده نزدیک پلاک این خودروها به خودروهای پلاک عمومی تبدیل می شود.

نقشه کاداستر بیله سوار آماده شد

زیبا نژاد همچنین در جلسه جداگانه ای با اشاره به آماده شدن نقشه کاداستر شهرهای بیله سوار و جعفرآباد عنوان کرد: با توجه به مصوبه وزارت راه و مسکن و شهرسازی صدور سند مالکیت در شهرهای زیر 25 هزار نفر از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.

وی خواستار حل مشکل صدور سند مالکیت در شهرهای بیله سوار و جعفرآباد شد و اضافه کرد: با همت و تلاش مضاعف و بنا به خواست اهالی در جهت توسعه و زیباسازی و رونق ساخت و سازها در شهرستان بیله سوار گامهای موثر برداشته می شود.