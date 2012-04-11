بهزیستی خراسان رضوی بیش از سهمیه‌ برای مددجویان اشتغال ایجاد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی خسروی نسب ظهر چهارشنبه در نشست سرگروه‌های مناطق و استان‌های بهزیستی در بخش اشتغال درمشهد اظهارکرد: در حالیکه دو هزار و 500 سهمیه‌ اشتغالی برای بهزیستی در نظر گرفته شده بود در سال گذشته این سازمان بیش از مقدار سهمیه اشتغال ایجاد کرد.

وی گفت: هدف از برگزاری این نشست، برنامه‌ریزی و سیاستگزاری در مورد اشتغال پایدار مددجویان برای امسال و سال‌های پیش‌رو است.

خسروی نسب افزود: با توجه به برنامه‌هایی که سازمان بهزیستی برای اشتغال پایدار مددجویان در سال جاری در نظر گرفته، انتظار می‌رود اشتغال مددجویان با یک تحول مثبت در استان مواجه شود.

وی اظهار امیدواری کرد که اولویت در تخصیص اعتبارات اشتغالی برای کسانی باشد که در نوبت ورود به چرخه‌ مستمری ‌بگیری هستند.

وی بیان کرد: اما این مسئله در مورد متقاضیانی که در بهزیستی تشکیل پرونده داده ولی هنوز پشت نوبت خدمات به سر می‌برند مطرح نیست و به همین خاطر این افراد برای ورود به بازار کارآفرینی و تأمین اشتغال پایدار، زمینه‌ مناسب‌تری دارند.

مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: یک میلیارد تومان از بودجه زیارت استان به اعزام مددجویان بهزیستی برای زیارت حضرت رضا(ع) اختصاص یافته است.

تهمینه شکیب با بیان اینکه با این اعتبار قرار است 10 هزار مددجوی بهزیستی از سراسر کشور به پابوس امام رضا(ع) مشرف شوند، گفت: بیشتر این مددجویان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که تعداد زیادی از آنها در طول زندگی، هرگز موفق به زیارت حضرت نشده‌اند و زیارت‌اولی هستند.

وی افزود: زائرانی که در استانهای دور دست هستند با خطوط هوایی به مشهد مشرف می‌شوند و در مشهد نیز برنامه‌های بسیار مناسبی برای پذیرایی، اسکان، تفریح و مراسم مذهبی آنها تدارک دیده شده است.