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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

درابرکوه/

تقویم مناسبتهای مذهبی سال 91 منتشر شد

تقویم مناسبتهای مذهبی سال 91 منتشر شد

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه گفت: از سوی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ابرکوه و به منظور بهره بردن بیشتر مردم از مناسبتهای مختلف، تقویم مناسبتهای مذهبی منتشر شد.

حجت الاسلام محمد پور قیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور ترویج مناسبتهای مذهبی و نیز تعظیم شعائر اسلامی و الهی تقویم مناسبت‌های مذهبی سال 91 از سوی اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه منتشر شد.

وی افزود: در این تقویم مناسبت‌های خورشیدی و قمری سال 91 که از سوی مقام معظم رهبری، سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده، همراه با ذکر حدیث مناسب و احکام شرعی در قالب طرحی زیبا گنجانده شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه ادامه داد: این تقویم ملی و مذهبی در تیراژ هزار نسخه چاپ شده و در بین تمام ادارات، بانکها، مدارس، مساجد، هیئتهای مذهبی، صنوف مختلف، دانشگاه ها و روحانیون، انجمنهای اسلامی، شوراهای اسلامی، دهیاریها، کارخانجات و...، خانه ها و ... توزیع شده است.

کد مطلب 1574691

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