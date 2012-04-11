سان سوکی با رئیس جمهوری میانمار دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "آئونگ سان سوکی" برنده نوبل صلح و رهبر حزب "لیگ ملی برای دموکراسی" میانمار امروز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری درباره مسائل مهم این کشور رایزنی کرد.

سخنگوی حزب سان سوکی با اعلام این مطلب گفت مذاکرات صلح با شبه نظامیان، انتخابات میاندوره ای پارلمان و آینده اصلاحات سیاسی از جمله محورهای این گفتگو بوده است.



در همین حال، سان سوکی پس از این دیدار طی کنفرانس مطبوعاتی در یانگون به خبرنگاران گفت : دیدار خوبی با رئیس جمهور داشتم. وی با این حال از ارائه اطلاعات بیشتر در مورد این دیدار خودداری کرد.

رهبر مخالفان دولت میانمار که به تازگی با پیروزی در انتخابات میاندوره ای به پارلمان راه یافته 15 سال در حصر خانگی به سر برده است. گفتنی است حزب لیگ ملی برای دموکراسی انتخابات پارلمانی 2010 میانمار را ناعادلانه خوانده و آن را تحریم کرده بود.