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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۱۵

محمدی‌یگانه خبر داد:

رشد هشت درصدی کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر

رشد هشت درصدی کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان بوشهر از رشد هشت درصدی کشف مواد مخدر در استان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی‌یگانه ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: 62 درصد کشفیات مواد مخدر شهرستان‌ها از محور ورودی عسلویه بوده که بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر است.

وی از انهدام 50 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته با همکاری دستگاه‌های مختلف چهار تن و 433 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان بوشهر کشف کردیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر به رشد هشت درصدی کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: چهار درصد کشفیات توسط نیروی دریایی سپاه و 96 درصد مواد مخدر توسط نیروی انتظامی کشف شده است.

وی از دستگیری  34 قاچاقچی و یک‌هزار و 343 خرده فروش و 253 معتاد پرخطر در سال گذشته خبر داد و افزود: برنامه‌های مقابله با مواد مخدر در رسانه‌ ملی 60 درصد رشد داشته که این اقلام و آمار مبین فعالیت مطلوب و مناسب کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بوده است.

محمدی‌یگانه اضافه کرد: در زمینه آموزش 43 هزار و 400 نفر تحت آموزش و اقدامات فرهنگی برای مقابله با مواد مخدر قرار گرفتند و در محیط‌های کار 36 هزار و 320 نفر تحت اقدامات این کمیته‌ بوده‌اند.

وی به فعالیت 19 مرکز فعال برای ترک اعتیاد معتادان در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: سال گذشته پنج هزار و 382 نفر به این مراکز مراجعه کردند که 20 درصد موفق به ترک اعتیاد شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه تریاک با 52 درصد، هروئین 32 درصد و سایر مواد مخدر نیز 16 درصد از عمده مواد مخدر مصرفی در استان بوشهر است گفت: در سال گذشته 31 هزار و 100 نفر در خانواده‌ها توسط سازمان‌های مسئول تحت آموزش قرار گرفتند و 14 هزار و 572 انواع اقلام فرهنگی نیز بین مردم توزیع شده است.

کد مطلب 1574696

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