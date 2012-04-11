به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی‌یگانه ظهر چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار داشت: 62 درصد کشفیات مواد مخدر شهرستان‌ها از محور ورودی عسلویه بوده که بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر است.

وی از انهدام 50 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: سال گذشته با همکاری دستگاه‌های مختلف چهار تن و 433 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان بوشهر کشف کردیم.

فرمانده انتظامی استان بوشهر به رشد هشت درصدی کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر اشاره کرد و گفت: چهار درصد کشفیات توسط نیروی دریایی سپاه و 96 درصد مواد مخدر توسط نیروی انتظامی کشف شده است.

وی از دستگیری 34 قاچاقچی و یک‌هزار و 343 خرده فروش و 253 معتاد پرخطر در سال گذشته خبر داد و افزود: برنامه‌های مقابله با مواد مخدر در رسانه‌ ملی 60 درصد رشد داشته که این اقلام و آمار مبین فعالیت مطلوب و مناسب کمیته فرهنگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بوده است.

محمدی‌یگانه اضافه کرد: در زمینه آموزش 43 هزار و 400 نفر تحت آموزش و اقدامات فرهنگی برای مقابله با مواد مخدر قرار گرفتند و در محیط‌های کار 36 هزار و 320 نفر تحت اقدامات این کمیته‌ بوده‌اند.

وی به فعالیت 19 مرکز فعال برای ترک اعتیاد معتادان در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: سال گذشته پنج هزار و 382 نفر به این مراکز مراجعه کردند که 20 درصد موفق به ترک اعتیاد شدند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه تریاک با 52 درصد، هروئین 32 درصد و سایر مواد مخدر نیز 16 درصد از عمده مواد مخدر مصرفی در استان بوشهر است گفت: در سال گذشته 31 هزار و 100 نفر در خانواده‌ها توسط سازمان‌های مسئول تحت آموزش قرار گرفتند و 14 هزار و 572 انواع اقلام فرهنگی نیز بین مردم توزیع شده است.