به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تخلفات تماشاگران تیم های مختلف صادر کرد که به شرح زیر است:

- تماشاگران منتسب به تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان در دیداری که نوزدهم اسفند ماه سال گذشته، مقابل شهید منصوری قرچک، تخلفاتی مرتکب شدند که بر همین اساس باشگاه فولاد ماهان به پرداخت دو میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

- در دیدار تیم های داماش گیلان و ملوان انزلی که چهارم فروردین ماه دررشت برگزار شد، تماشاگران دو تیم تخلفاتی را مرتکب شدند که بر همین اساس باشگاه داماش گیلان به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال و باشگاه ملوان انزلی به پرداخت مبلغ 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد که در صورت تکرار جریمه های سنگین تری مثل برگزاری دیدار بدون تماشاگر و یا انتقال بازی آن تیم به شهرستان ها و یا استان دیگری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

- در دیدار تیم های استقلال تهران و ملوان انزلی که در نهم فروردین ماه در تهران برگزار شد، تماشاگران دو تیم تخلفاتی را مرتکب شدند که بر همین اساس هر دو باشگاه به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

- در دیدار تیم های فولاد خوزستان و داماش گیلان که در نوزدهم بهمن ماه سال گذشته دراهواز برگزار شد، تماشاگران منتسب به تیم فولاد تخلفاتی را مرتکب شدند که بر همین اساس با توجه به اینکه باشگاه فولاد در این خصوص مسبوق به سابقه نبود، کمیته انضباطی به توبیخ کتبی بسنده کرد.

- در دیدار تیم های استقلال تهران و راه آهن شهرری که بیستم اسفند سال گذشته در تهران برگزار شد ، تماشاگران منتسب به باشگاه استقلال تهران بارها مرتکب تخلفاتی علیه داور، تیم مقابل و سرمربی تیم حریف شدند که برهمین اساس باشگاه استقلال تهران برغم آرا و تذکرات کتبی فدراسیون فوتبال که موثر واقع نشده بود، به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

- دردیدار تیم های شهرداری تبریز و صبای قم که 10 فروردین در تبریز برگزار شد، تماشاگران تیم شهرداری تبریز مرتکب تخلفاتی مثل اهانت به داور و استفاده از الفاظ نامناسب و پرتاب مواد محترقه و ترقه به داخل زمین شدند. به همین دلیل باشگاه شهرداری تبریز به پرداخت مبلغ 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده که در صورت تکرار این موارد، جریمه های سنگین تری مانند برگزاری دیدار بدون تماشاگر و یا انتقال بازی آن تیم به شهرستان و یا استان دیگری شامل این باشگاه خواهد شد.