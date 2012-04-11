کرایه تاکسی در پارس آباد افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگارمهر، ودود محمدی عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: در صورتی که رانندگان بیش از قیمت مصوب و خودسرانه از مسافرین مطالبه کنند، در اولین برخورد کارت سوخت آنها ابطال خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون 500 دستگاه تاکسی کار جابجایی مسافران درون شهری را در این شهرستان بر عهده دارند، اضافه کرد: تلاش می کنیم شبکه حمل و نقل عمومی را در این شهرستان تقویت کنیم.

معاون فرماندار اردبیل با اشاره به افزایش ترافیک در این شهرستان، عوامل مختلف را این امر دخیل دانست و یاداور شد: سد معبر در نقاط مختلف شهر عامل مهم در ایجاد ترافیک بوده و شهرداری باید با این معضل برخورد کند.

وی با اشاره به قانون جدید رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم و اجرای مرحله دوم آن خواستار اطلاع رسانی بیشتر به مردم از سوی پلیس و آگاهی بخشی از اجرای دقیق قانون جدید راهنمایی و رانندگی شد.



محمدی همچنین با اشاره به پیشرفت 85 درصدی پروژه های مسکن مهر این شهرستان تصریح کرد: در حال حاضر مشکل اصلی شرکتهای تعاونی مسکن مهر بحث آورده اعضاء تعاونیهای مسکن مهر است.

وی پیش بینی کرد پروژه مسکن مهر پارس آباد با روند فعلی در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری به بهره برداری برسد.

شهرستان پارس آباد در شمال استان اردبیل با بیش از 200 هزار نفر جمعیت دومین شهر استان به لحاظ جمعیت و وسعت است.