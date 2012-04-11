مطالعات احداث بزرگراه های شهر کرج انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر کمالی زاده اظهار داشت: بزرگراه شمالی کرج به طول تقریبی مسیر 27 کیلومتر دارای ابنیه خاص و یک دستگاه تونل به طول تقریبی 900 متر است که مطالعات آن هم اکنون انجام شده است.

وی افزود: این مسیر از انتهای بزرگراه همت تهران به سمت کلاک بالا شماب ورزشگاه کارگران است که از منطقه کوهستانی توسط تونل می گذرد و به ارتفاعات سرجوب و رودخانه کرج،‌ شمال عظیمیه، انتهای طالقانی شمالی بام کرج، در امتداد کوهپایه از شمال انرژی اتمی به شمال شرق بیمارستان البرز رسیده و با قوس به سمت اتوبان کرج – قزوین امتداد یافته و متصل می شود.

این مسئول با اشاره به احداث بزرگراه جنوبی در این کلانشهر عنوان کرد: طول تقریبی این مسیر 24 کیلومتر و مسیر طرح از انتهای بزرگراه همت به تهران آغاز می شود و با عبور از اتوبان تهران کرج، خط مترو، جاده مخصوص، راه آهن سراسری، رودخانه کرج، در مسیر دکلهای انتقال برق غرب شهرک صنعتی سیمین دشت امتداد یافته و از شمال اراضی باغ معروف به 110 در منظریه عبور می کند.



عملیات زیبا سازی بلوار شهید بهشتی آغاز شد

مدیر منطقه 6 شهرداری کرج از آغاز عملیات زیبا سازی بلوار شهید بهشتی حد فاصل میانجاده تا میدان حصارک خبر داد.



حق محمدلو با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی بازدید میدانی صورت گرفته در فروردین ماه سال جاری عملیات اجرایی بلوار شهید بهشتی در دستور کار منطقه قرار گرفت و اقدامات عمرانی لازم از سوی عوامل اجرایی اداره عمران منطقه 6 آغاز شد.

وی لکه گیری و آسفالت به میزان 200 تن و همچنین لکه گیری و بهسازی پیاده رو ها را از جمله اقدامات این عملیات دانست.



بازدید سرزده آقازاده از پروژه های منطقه 6 کرج

شهردار کرج از پروژه های عمرانی منطقه 6 به طور سرزده بازدید کرد.



سید علی آقازاده در بازدید از پروژه های منطقه 6 خواستار تسریع در روند اجرایی این پروژه ها شد.

وی در بازدید از پروژه خوارزمی به نقش این پروژه در سهولت تردد شهروندان و کاهش ترافیک اشاره کرد و افزود: احیاء این امر، نیازمند همدلی و دلسوزی مدیران شهری است.

آقازاده در بازدید از پارک افرا بیان کرد: ایجاد فضای سبز و مکان تفریحی موجب جلب رضایت شهروندان و سلامت شهری خواهد بود.



آمادگی سازمان آتش نشانی کرج برای برگزاری دوره های آموزش ایمنی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از آمادگی این سازمان برای برگزاری دوره های آموزش ایمنی در این کلانشهر خبر داد.

محمود امیریزدانی اظهار داشت: این سازمان در راستای ارائه خدمات به شهروندان به خصوص در بحث ارائه نکات ایمنی، آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های آموزش ایمنی اعلام می کند.



وی افزود: طی تعامل و برنامه ریزی این سازمان، دوره های آموزش عمومی ایمنی به تمامی نهادهای دولتی و خصوصی ارائه میگردد.

