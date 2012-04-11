امکان افزایش دو هزار تماشاچی در ورزشگاه فولادشهر وجود دارد

علی جهانشاهی در گفتگو خبرنگار مهر با اعلام این مطلب اظهار داشت: صندلی‌های ورزشگاه فولادشهر اصفهان برای حدود هشت هزار نفر ظرفیت دارد و اگر استقبال تماشاگران از این بازی بیش از هشت هزار نفر باشد، با هماهنگی نیروهای انتظامی حاضر در ورزشگاه، تا دو هزار نفر دیگر را نیز می‌توانیم وارد ورزشگاه کنیم.

وی در مورد اقدامات این هیئت برای مقابله با بازار سیاه فروش بلیط دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس اظهار داشت : این هیئت تلاش ویژه‌ای برای مقابله با این مسئله انجام داده و بلیط‌های دیدار در دو رنگ به فروش می‌رسد و تلاش می‌کنیم که مشکلی در این زمینه به وجود نیاید .

دبیر هیئت فوتبال اصفهان گفت : بلیط های این دیدار در دو رنگ و با مهر ویژه در پشت و روی بلیط صادر می‌شود و اجازه نمی‌دهیم بازار سیاه یا چاپ این بلیط ها ایجاد شود .

وی اضافه کرد : همچنین یگانهای ویژه مستقر در درب ورزشگاه فولادشهر اجازه تجمع‌های فروش بلیط افراد غیر مسئول در بیرون از ورزشگاه فولادشهر را نخواهند داد .

دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس از ساعت 17 روز پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.