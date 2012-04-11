به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آلکس سوسی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای در تاریخ 23/1/91 (10 آوریل 2012)به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ، انتخاب وی را به عنوان رئیس کمیته تخصصی لیگ های حرفه ای آسیا فدراسیون های عضو این کنفدراسیون از سال 2012 تا 2015 تبریک گفت.

این کمیته که کمیته تخصصی لیگ های حرفه ای آسیا نام دارد ، به عنوان هیئت مشاوره ای برای هیئت رئیسه AFC در موضوعات مربوط به فدراسیون ها، باشگاهها و لیگ های حرفه ای در آسیا عمل می کند. ضمن اینکه این کمیته در مورد توسعه و مدیریت باشگاهها و لیگ های حرفه ای و همچنین سیستم اعطای مجوز به باشگاهها، به بحث و تبادل نظر می پردازد.