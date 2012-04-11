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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۳۲

کفاشیان رئیس کمیته تخصصی لیگ‌های حرفه ای فوتبال آسیا شد

کفاشیان رئیس کمیته تخصصی لیگ‌های حرفه ای فوتبال آسیا شد

دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به علی کفاشیان از انتخاب وی به عنوان رئیس کمیته تخصصی لیگ های حرفه ای آسیا از سال 2012 تا 2015 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آلکس سوسی دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای در تاریخ 23/1/91 (10 آوریل 2012)به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ، انتخاب وی  را به عنوان رئیس کمیته تخصصی لیگ های حرفه ای آسیا فدراسیون های عضو این کنفدراسیون از سال 2012 تا 2015 تبریک گفت.

این کمیته که کمیته تخصصی لیگ های حرفه ای آسیا نام دارد ، به عنوان هیئت مشاوره ای برای هیئت رئیسه AFC در موضوعات مربوط به فدراسیون ها، باشگاهها و لیگ های حرفه ای در آسیا عمل می کند. ضمن اینکه این کمیته در مورد توسعه و مدیریت باشگاهها و لیگ های حرفه ای و همچنین سیستم اعطای مجوز به باشگاهها، به بحث و تبادل نظر می پردازد.
 
در ادامه این نامه خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال آمده است: مطمئنیم با توجه به تخصص و تجربه ای که  ازشما سراغ داریم ، حضور شما مطمئنا برای توسعه فوتبال حرفه ای در آسیا موفقیت آمیز خواهد بود.
کد مطلب 1574716

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