تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و پنجم فروردین‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با بیست و یکم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و سیزدهم آوریل سال 2012 میلادی.

- هفته سی‌ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* داماش گیلان - مس سرچشمه، ساعت 17، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* فجرسپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی، ساعت 17، ورزشگاه حافظیه شیراز

* مس کرمان - شاهین بوشهر، ساعت 17، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* صنعت نفت آبادان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه تختی آبادان

* سایپای البرز - راه آهن شهرری، ساعت 17، ورزشگاه انقلاب کرج

* تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* نفت تهران - شهرداری تبریز، ساعت 17، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

* استقلال تهران - صبای قم، ساعت 18:55، ورزشگاه آزادی

- هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

گروه ب:

* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی یاسوج

* پاس همدان - کاوه تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه قدس همدان

* ماشین سازی تبریز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز

* گهر زاگرس درود - نیروی زمینی تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی درود

* نفت مسجد سلیمان - برق شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی نفت

* شیرین فراز کرمانشاه - صنعتی خوزستان، ساعت 16:30، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* گل‌گهر سیرجان - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر

- سومین مرحله از مسابقات کارتینگ قهرمانی کشور (روتکس مکس) انتخابی تیم اعزامی به مسابقات 2012 کشور پرتغال روز جمعه با حضور بیش از 25 راننده حرفه‌ای در پیست بین المللی کارتینگ پرند آغاز می‌‍شود.