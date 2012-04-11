افزایش سن یکی از عوامل فراموشکاری در سالمندان است

فخر السادات امامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بالا رفتن سن یکی از عوامل فراموشکاری در سالمندان است.



وی گفت: یاد گرفتن مطالب جدید، مطالعه روزنامه و کتاب، نوشتن و تعریف خاطرات و نگاه کردن به آلبوم، انجام بازیهای فکری مانند شطرنج، حفظ کردن یک مطلب، حل جدول، یاداشت کردن مطالب مهم، کاهش مصرف قند، چربی، نمک و افزایش مصرف میوه و سبزی های تازه و عدم مصرف خود سرانه دارو و نوشتن ساعت مصرف دارو بر روی آنها از جمله توصیه ای لازم برای تقویت حافظه در سالمندی است.



وی افزود: پیاده روی منظم روزانه، اجتناب از چرت زدن روزانه، خوردن غذای سبک برای شام، دوش آب گرم قبل از خواب، عدم نوشیدن چای و قهوه پس از شام، نوشیدن مایعات کمتر از ساعت 18، پرهیز از تماشای تلویزیون و مطالعه در بستر و نوشیدن یک لیوان شیرگرم قبل از خواب از جمله توصیه های لازم برای داشتن خواب راحت در سالمندی است.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز ادامه داد: بهتراست سالمندان شبها دریک ساعت معین به رختخواب رفته وصبح ها دریک ساعت معین ازخواب بیدارشوند.



وی اظهار داشت: اجتناب از مصرف روغنهای جامد ، کره ، مارگارین و چربی های حیوانی و غذاهای پرچرب و سرخ شده، کاهش مصرف گوشت قرمز وجایگزینی آن با گوشت سفید مانندمرغ و ماهی، مصرف هفته ای دو بار ماهی در رژیم غذایی جهت کاهش ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی و پیشگیری از آلزایمر، محدود کردن مصرف نمک و شکر، مصرف حداقل روزانه دو سهم لبنیات مانند شیر ، ماست و پنیر کم چرب و مصرف بیشتر سبزی و میوه های خام به صورت روزانه توصیه های مفید غذایی برای سالمندان است.