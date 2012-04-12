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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۷:۴۹

سرهنگ رشیدیان:

افزایش 66 درصدی کشف کالای قاچاق در کردستان

افزایش 66 درصدی کشف کالای قاچاق در کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: فرمانده مرزبانی استان کردستان گفت: در سال 90 نسبت به سال 89 میزان کشف کالاهای قاچاق در این استان 66 درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزت الله رشیدیان بعد از ظهر چهارشنبه در اولین نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: نیروهای انتظامی و مرزبانی استان کردستان سال گذشته از نظر میزان کشفیات کالاهای قاچاق عملکرد مناسبی داشته است و این کشفیات 66 درصد رشد را نسبت به سال 89 نشان می دهد.

وی افزود: در سال 90 در بحث کشفیات مشروبات الکلی 26 درصد افزایش، تجهیزات و وسایل ماهواره 62 درصد افزایش، سلاح های گرم 28 درصد افزایش و انواع مواد منفجره 134 درصد افزایش کالا در مرزهای استان کردستان به ثبت رسیده است.

فرمانده مرزبانی کردستان ادامه داد: در بحث دارو نیز 25 درصد کاهش، فرآورده های نفتی 101 درصد افزایش، سیگار 148 درصد افزایش، لوازم خانگی 64 درصد افزایش، پارچه 10 درصد افزایش، لوازم آرایشی و بهداشتی 35 درصد افزایش، کشف خودروهای قاچاق کالا 200 درصد افزایش و قطعات خودرو 16 درصد افزایش را نشان می دهد.

رشیدیان یادآور شد: در مجموع سال گذشته پنج هزار و 281 خودرو نیز که اقدام به قاچاق کالا می کردند توقیف شدند که این میزان نسبت به سال 89 افزایش 49 درصدی را نشان می دهد.

وی در ادامه گفت: در راستای مبارزه با عوامل قاچاق در سال گذشته 30 باند شناسایی و متلاشی شد و هشت هزار و 940 پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شد و این میزان نیز نسبت به سال 89 افزایش 63 درصدی را نشان می دهد.

فرمانده مرزبانی کردستان ارزش ریالی کالاهای قاچاق ضبط شده توسط نیروهای انتظامی و مرزبانی استان را 468 میلیارد و 295 میلیون و 760 هزار ریال عنوان کرد.

رشیدیان در ادامه به برنامه های سال 91 در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و اظهار داشت: پیگیری اجرای طرح حریم مرز، مبارزه با قاچاق کالا در داخل بازار، جلوگیری از خروج لوازم خانگی از شهرهای مرزی استان و تشدید برخورد با صاحبان اماکن دپوی کالاهای قاچاق از جمله این برنامه ها است.

وی همچنین برگزاری همایش و انجام کارهای فرهنگی و اطلاع رسانی به مردم شهرهای مرزی، تخلیه روستاهایی که جلوتر از پاسگاه های مرزی هستند و ایجاد بستر مناسب برای جلوگیری از سو استفاده قاچاقچیان از دستگاه های اجرایی از دیگر برنامه های ستاد مرزبانی و نیروهای انتظامی استان کردستان است.

اولین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان با حضور کلیه اعضای این کمیسیون در محل استانداری کردستان برگزار شد.

کد مطلب 1574732

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