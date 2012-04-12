افزایش 66 درصدی کشف کالای قاچاق در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عزت الله رشیدیان بعد از ظهر چهارشنبه در اولین نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: نیروهای انتظامی و مرزبانی استان کردستان سال گذشته از نظر میزان کشفیات کالاهای قاچاق عملکرد مناسبی داشته است و این کشفیات 66 درصد رشد را نسبت به سال 89 نشان می دهد.

وی افزود: در سال 90 در بحث کشفیات مشروبات الکلی 26 درصد افزایش، تجهیزات و وسایل ماهواره 62 درصد افزایش، سلاح های گرم 28 درصد افزایش و انواع مواد منفجره 134 درصد افزایش کالا در مرزهای استان کردستان به ثبت رسیده است.

فرمانده مرزبانی کردستان ادامه داد: در بحث دارو نیز 25 درصد کاهش، فرآورده های نفتی 101 درصد افزایش، سیگار 148 درصد افزایش، لوازم خانگی 64 درصد افزایش، پارچه 10 درصد افزایش، لوازم آرایشی و بهداشتی 35 درصد افزایش، کشف خودروهای قاچاق کالا 200 درصد افزایش و قطعات خودرو 16 درصد افزایش را نشان می دهد.

رشیدیان یادآور شد: در مجموع سال گذشته پنج هزار و 281 خودرو نیز که اقدام به قاچاق کالا می کردند توقیف شدند که این میزان نسبت به سال 89 افزایش 49 درصدی را نشان می دهد.

وی در ادامه گفت: در راستای مبارزه با عوامل قاچاق در سال گذشته 30 باند شناسایی و متلاشی شد و هشت هزار و 940 پرونده تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده شد و این میزان نیز نسبت به سال 89 افزایش 63 درصدی را نشان می دهد.

فرمانده مرزبانی کردستان ارزش ریالی کالاهای قاچاق ضبط شده توسط نیروهای انتظامی و مرزبانی استان را 468 میلیارد و 295 میلیون و 760 هزار ریال عنوان کرد.

رشیدیان در ادامه به برنامه های سال 91 در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و اظهار داشت: پیگیری اجرای طرح حریم مرز، مبارزه با قاچاق کالا در داخل بازار، جلوگیری از خروج لوازم خانگی از شهرهای مرزی استان و تشدید برخورد با صاحبان اماکن دپوی کالاهای قاچاق از جمله این برنامه ها است.

وی همچنین برگزاری همایش و انجام کارهای فرهنگی و اطلاع رسانی به مردم شهرهای مرزی، تخلیه روستاهایی که جلوتر از پاسگاه های مرزی هستند و ایجاد بستر مناسب برای جلوگیری از سو استفاده قاچاقچیان از دستگاه های اجرایی از دیگر برنامه های ستاد مرزبانی و نیروهای انتظامی استان کردستان است.

اولین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردستان با حضور کلیه اعضای این کمیسیون در محل استانداری کردستان برگزار شد.