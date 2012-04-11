  1. اقتصاد
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۲۴

انجام بیش از 2300 پرواز توسط "هما" در ایام نوروز

انجام بیش از 2300 پرواز توسط "هما" در ایام نوروز

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در ایام تعطیلات نوروز برنامه‌ی پروازی ویژه‌ای شامل پرواز‌های برنامه‌ای و فوق‌العاده برای جابجایی هموطنان در شبکه پرواز‌های «هما» انجام داد.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر این پرواز‌ها از 26 اسفند‌ماه سال 90 لغایت 14 فروردین ‌ماه سال جاری انجام شد.

در این مدت تعداد یک هزار و 689 پرواز داخلی و 452 پرواز بین‌المللی صورت گرفت.

همچنین با توجه به همزمانی پرواز‌های عمره مفرده با پرواز‌های نوروزی و عتبات عالیات در مدت یاد شده با انجام 115 پرواز رفت و برگشت عمره مفرده از هشت ایستگاه تهران و کرمانشاه، اصفهان، اردبیل، گرگان، بیرجند، یزد و تبریز تعداد 32 هزار و 922 زائر عمره مفرده جهت انجام عمره مفرده به فرودگاه جده اعزام و سپس به کشور انتقال یافتند.

از سوی دیگر با توجه به افزایش تقاضای مسافرت عتبات عالیات در این ایام، تعداد پرواز ایستگاه تهران از 9 پرواز در هفته به 14 پرواز افزایش یافت و ایستگاه تبریز با انجام پنج پرواز در ایام نوروز در این مسیر عملیاتی گردید.

در مجموع در مدت یاد‌شده تعداد 51 پرواز رفت از ایستگاههای اصفهان، تهران، تبریز، شیراز، ساری، کرمان، گرگان و یزد به فرودگاه بغداد انجام شد که با این پرواز‌ها تعداد 11 هزار و 641 مسافر به این فرودگاه انتقال یافتند.

کد مطلب 1574739

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