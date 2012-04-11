ایام فاطمیه فرصتی برای ارتقای معارف مکتب فاطمی است

عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نهادینه شدن فرهنگ فاطمی در جامعه موجب ایجاد بصیرت و اعتقاد قلبی نسبت به تکالیف الهی و آموزههای دینی شده و تحقق جامعه اسلامی را به دنبال دارد.

وی همچنین عمق دسیسه های دشمنان در قالب هجمه های فرهنگی و جنگ نرم اشاره کرد و اظهارداشت: اشاعه فرهنگ فاطمی و فرهنگ دینی در جامعه مهمترین راه مقابله با دسیسه های دشمنان است.

فرماندار لنگرود با بیان اینکه باورها، اعتقادات و ارزشهای اسلامی و دینی منبعث از فرهنگ فاطمی (س) است، گفت: زهرای مرضیه در تمام امور زندگی از قبیل تربیت فرزندان، شوهرداری، دوستی، ارتباط با دیگران و غیره الگو و اسوه بشریت هستند.

وی بر لزوم گسترش فرهنگ و سیره فاطمی در جامعه اسلامی و بازشناسی زندگی و شخصیت حضرت فاطمه (س) تاکید کرد و افزود: جهان اسلام امروزه نیازمند سیره، منش و رفتار ریحانه رسول (ص) است.

کاظمی در ادامه مهمترین و اصلی ترین رسالت زنان را تربیت نسل متدین و مومن دانست و یادآورشد: زنان در مسائل مختلف نقش تاثیرگذار دارند و به ویژه در بعد عاطفی، معنوی و آرامش بخشیدن به پایگاه خانواده بسیار نقش آفرین هستند.