رئیس دادگستری گیلانغرب منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر چهارشنبه نریمان شفیعی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان گیلانغرب منصوب شد.

براساس این گزارش، در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری این شهرستان که در دادگستری این شهر برگزار شد، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه و برخی دیگر از مسئولان قضایی استان و بومی این شهرستان حضور داشتند.

حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این مراسم تاکید کرد: شجاعت و استقلال در ارائه رای و صدور حکم، یکی از وظایف و بدیهیات در امر قضاوت برای هر قاضی و صاحب رای است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: قضاوت و مسئولان قضایی باید دقت داشته باشند که در قضاوتهای خود، احکام و دستورات الهی را مدنظر و نصب العین خود قرار دهند.

حجت الاسلام مظفری در پایان سخنان خود گفت: امیدواریم که رئیس جدید دادگستری شهرستان گیلانغرب بتواند به بهترین نحو ممکن در اجرای عدالت فعالیت داشته باشد.

در ادامه این جلسه اردشیر رستمی فرماندار شهرستان گیلانغرب نیز به برخی از ویژگیهای مهم یک مسئول قضایی پرداخت.

در پایان این مراسم از زحمات بهمن باباخانی، رئیس سابق دادگستری این شهرستان تقدیر و نریمان شفیعی به عنوان رئیس جدید دادگستری گیلانغرب منصوب شد.