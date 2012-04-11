  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

رئیس دادگستری گیلانغرب منصوب شد

رئیس دادگستری گیلانغرب منصوب شد

گیلانغرب - خبرگزاری مهر: نریمان شفیعی به عنوان رئیس دادگستری شهرستان گیلانغرب منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر چهارشنبه نریمان شفیعی به عنوان رئیس جدید دادگستری شهرستان گیلانغرب منصوب شد.

براساس این گزارش، در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دادگستری این شهرستان که در دادگستری این شهر برگزار شد، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه و برخی دیگر از مسئولان قضایی استان و بومی این شهرستان حضور داشتند.

حجت الاسلام علی مظفری رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این مراسم تاکید کرد: شجاعت و استقلال در ارائه رای و صدور حکم، یکی از وظایف و بدیهیات در امر قضاوت برای هر قاضی و صاحب رای است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: قضاوت و مسئولان قضایی باید دقت داشته باشند که در قضاوتهای خود، احکام و دستورات الهی را مدنظر و نصب العین خود قرار دهند.

حجت الاسلام مظفری در پایان سخنان خود گفت: امیدواریم که رئیس جدید دادگستری شهرستان گیلانغرب بتواند به بهترین نحو ممکن در اجرای عدالت فعالیت داشته باشد.

در ادامه این جلسه اردشیر رستمی فرماندار شهرستان گیلانغرب نیز به برخی از ویژگیهای مهم یک مسئول قضایی پرداخت.

در پایان این مراسم از زحمات بهمن باباخانی، رئیس سابق دادگستری این شهرستان تقدیر و نریمان شفیعی به عنوان رئیس جدید دادگستری گیلانغرب منصوب شد.

کد مطلب 1574757

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها