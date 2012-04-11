واکسیناسیون 83 هزار کودک زیر شش سال در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کهن بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیش از 754 هزار نفر طی یکسال گذشته به مراکز درمانی و خانه‌های بهداشت و بیمارستانهای دشتستان مراجعه کرده‌اند و از خدمات بهداشتی و درمانی این شبکه برخوردار شده‌اند.

وی از درمان بیش از 500 هزار از مراجعه کنندگان به بیمارستان 17 شهریور برازجان خبر داد و افزود: 254 هزار نفر نیز از خدمات بهداشتی و درمانی سایر مراکز استفاده کرده‌اند.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان دشتستان از انجام 10 هزار عمل جراحی در بیمارستان 17 شهریور برازجان خبر داد و اضافه کرد: تعداد 19 هزار و 200 نفر طی سال گذشته در بیمارستان 17 شهریور برازجان بستری شده‌اند.

وی ادامه داد: در مدت یاد شده بیش از 183 هزار آزمایش در آزمایشگاه‌های شبکه بهداشت دشتستان انجام گرفته و تعداد 35 هزار عکس رادیولوژی نیز انجام شده است.

کهن از واکسیناسیون 83 هزار کودک زیر شش سال در شهرها و روستاهای دشتستان خبر داد و گفت: در سال گذشته تعداد 48 هزار کودک زیر شش سال در شهرها و 35 هزار کودک نیز در روستاها در برابر شش بیماری واکسینه شده‌اند.

وی افزود: شبکه بهداشت و درمان دشتستان در هفته سلامت و بهداشت برنامه‌های متنوعی برگزار کرده و تلاش کرده‌ایم در بهبود وضعیت سلامت شهروندان تلاش ویژه‌ای داشته باشیم.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان دشتستان با بیان اینکه سل، کزاز، دیفتری، سیاه سرفه، فلج اطفال و هپاتیت از جمله بیماری‌هایی هستند که کودکان در برابر آنها واکسینه شدند، افزود: بیش از 2500 سرباز طی یکسال اخیر در دشتستان در مقابل بیماری‌های دیفتری و کزاز و مننژیت واکسینه شده‌اند.