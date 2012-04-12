انتقال خون یزد خواستار افزایش اهدای پلاکت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی خدایی با اشاره به اینکه در استان یزد کمبود گروه خونی خاصی وجود ندارد، اظهار داشت: این در حالی است که در زمینه پلاکت با کمبود مواجه هستیم زیرا به دلیل وجود بیمارستانهای مجهز و پیشرفته در استان، بیماران خونی و سرطانی و ... از سایر استانها برای درمان به یزد مراجعه می کنند بنابراین از اهداکنندگان خواستاریم در صورت داشتن شرایط برای اهدای پلاکت خون به مرکز انتقال خون یزد واقع در میدان ابوذر مراجعه کنند.

وی بیان داشت: خون ماده حیاتی است و از هر سه نفر انسان یک نفر در طول عمر خود نیازمند دریافت خون است بنابراین ضروری است همه افراد سالم و دارای شرایط اهدای خون حداقل دو بار در سال برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند تا ذخیره خونی استان در حد مناسبی حفظ شود.

خدایی همچنین بر نقش رسانه های گروهی در فرهنگ سازی اهدای خون و اطلاع رسانی به مردم در خصوص اهمیت این امر خداپسندانه تاکید کرد.

وی در مورد تفاوت اهدای خون و حجامت نیز عنوان کرد: اهدای خون عملی خداپسندانه و ایثارگرانه است که باعث نجات جان انسانهای دیگر می شود در حالی که حجامت عملی خودخواهانه است که در شرایط ایده آل، ممکن است به حفظ سلامتی خود شخص کمک کند و در مجموع حجامت با اهدای خون قابل مقایسه نیست.

خدایی همچنین در مورد چالشها و کمبودهای انتقال خون استان یزد تصریح کرد: با توجه به رشد مراکز درمانی استان، رشد متناسب ساختارهای انتقال خون نیز لازم است به طوری که کمبود نیروی انسانی و اعتبارات از جمله مهمترین چالشهای مراکز انتقال خون استان یزد است.