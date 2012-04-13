۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۸

احمدی با "عبور از خیابان" به "خاورمیانه" رفت

فیلم مستند "عبور از خیابان" ساخته محمد احمدی در جشنواره بین المللی خاورمیانه به نمایش در می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از 23 تا 27 فروردین ماه در شهر فلورانس ایتالیا برگزار می شود و این اولین نمایش بین المللی فیلم "عبور از خیابان" است. پخش بین المللی این فیلم برعهده محمد اطبایی است.

مستند 11 دقیقه‌ای "عبور از خیابان" نمایی است از اتفاقی ساده و هر روزه در تهران؛ کلان شهری از انبوه خودروها و جمعیتی جوان. از عوامل این مستند می‌توان به کارگردان، تصویربردار و تهیه‌کننده: محمد احمدی، صدابردار:رشید دانش، صداگذار: امیر حسین قاسمی.

محمد احمدی هم اکنون فیلم "آزمایشگاه" به کارگردانی حمید امجد که امسال در جشنواره فجر به نمایش درآمد را در نوبت اکران دارد و فیلم سینمایی "شاعر زباله‌ها" به کارگردانی او به تازگی راهی شبکه نمایش خانگی شده‌است.

