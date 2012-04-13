احمدی با "عبور از خیابان" به "خاورمیانه" رفت

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره از 23 تا 27 فروردین ماه در شهر فلورانس ایتالیا برگزار می شود و این اولین نمایش بین المللی فیلم "عبور از خیابان" است. پخش بین المللی این فیلم برعهده محمد اطبایی است.

مستند 11 دقیقه‌ای "عبور از خیابان" نمایی است از اتفاقی ساده و هر روزه در تهران؛ کلان شهری از انبوه خودروها و جمعیتی جوان. از عوامل این مستند می‌توان به کارگردان، تصویربردار و تهیه‌کننده: محمد احمدی، صدابردار:رشید دانش، صداگذار: امیر حسین قاسمی.

محمد احمدی هم اکنون فیلم "آزمایشگاه" به کارگردانی حمید امجد که امسال در جشنواره فجر به نمایش درآمد را در نوبت اکران دارد و فیلم سینمایی "شاعر زباله‌ها" به کارگردانی او به تازگی راهی شبکه نمایش خانگی شده‌است.