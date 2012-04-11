هفت هزار نفر در کهگیلویه و بویراحمد باسواد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ارجمند افزود: در سال گذشته حدود 12هزار نفر سوادآموز در گروه سنی 10 تا 49 سال در برنامه‌های سوادآموزی شرکت کردند.

وی بیان کرد: همچنین سال گذشته 452 نفر از نیروهای آموزشیار درآموزش وپرورش استخدام شدند.

ارجمند اظهار داشت: باسوادی در این استان در سال 57 به میزان 31 درصد بود که هم اکنون به حدود 82 درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: پالایش اسمی و شناسایی مخاطبان، ثبت نام اصولی با محوریت سامانه سواد آموزی توسط مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی، از مهمترین برنامه های این معاونت در سال ۹۱ است.

مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان استان برگزار می شود

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: مسابقات مرحله استانی قرآن و نهج البلاغه دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد با حضور دوهزار دانش آموز برگزیده در چرام برگزار می شود.

حجت الاسلام مصطفی شجاعیان افزود: این مسابقات از 23 تا 29 فروردین در شهر چرام با حضور دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی سراسر استان برگزار می شود.

وی بیان کرد: این مسابقات در رشته حفظ، قرائت، مفاهیم و تفسیر قرآن کریم، نهج البلاغه و انشاء نماز برگزار می شود.