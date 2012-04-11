به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره اندیشههای جاوید به همت بچههای مسجد دانشگاه شهید باهنر کرمان با محوریت اندیشههای حضرت امام خمینی (ره) برگزار میشود.
مخاطبان این جشنواره که با محوریت اندیشهها و گزیدهای از وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی (ره) بر پا میشود، تمام دانشجویان و دانشآموزان شهر کرمان هستند.
علاقمندان برای شرکت در این جشنواره میتوانند آثار خود را در زمینه نقاشی و کاریکاتور به دبیرخانه جشنوراه ارسال کنند.
این جشنواره "اندیشههای جاوید" خرداد ماه سال جاری در این دانشگاه برگزار میشود.
شرایط شرکت در جشنواره "اندیشههای جاوید" و محورهای این مسابقه در سایت مسجد دانشگاه شهید باهنر کرمان قابل روئیت است.
مهلت ارسال آثار تا چهارم خرداد ماه سال جاری است و آثار ارسالی هفتم خرداد ماه پس از داوری در تالار وحدت دانشگاه به نمایش گذاشته میشوند.
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