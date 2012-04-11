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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۰۶

جشنواره تفکرات امام خمینی (ره) در کرمان برگزار می‌شود

جشنواره تفکرات امام خمینی (ره) در کرمان برگزار می‌شود

کرمان - خبرگزاری مهر: جشنواره "اندیشه‌های جاوید" با محوریت اندیشه‌های امام خمینی (ره) در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره  اندیشه‌های جاوید به همت بچه‌های مسجد دانشگاه شهید باهنر کرمان با محوریت اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

مخاطبان این جشنواره که با محوریت اندیشه‌ها و گزیده‌ای از وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی (ره) بر پا می‌شود، تمام دانشجویان و دانش‌آموزان شهر کرمان هستند.

علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را در زمینه نقاشی و کاریکاتور به دبیرخانه جشنوراه ارسال کنند.
این جشنواره "اندیشه‌های جاوید" خرداد ماه سال جاری در این دانشگاه برگزار می‌شود.

شرایط شرکت در جشنواره "اندیشه‌های جاوید" و محورهای این مسابقه در سایت مسجد دانشگاه شهید باهنر کرمان قابل روئیت است.

مهلت ارسال آثار تا چهارم خرداد ماه سال جاری است و آثار ارسالی هفتم خرداد ماه پس از داوری در تالار وحدت دانشگاه به نمایش گذاشته می‌شوند.

کد مطلب 1574789

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