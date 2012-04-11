دکتر مهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، بزرگای زلزله امروز اندونزی را 8.7 ریشتر دانست و افزود: در 360 کیلومتری جزیره سوماترا اندونزی در عمق 30 کیلومتری در پهنه فرو رانش در ساعت 13 و 6 دقیقه به وقت تهران رخ داد.

معاون پژوهشی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله با بیان اینکه حمله امواج سونامی بر اساس برآورده ها در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران به سواحل استان آچه اندونزی رسید، اظهار داشت: بر این اساس هشدار عمومی به مردم ساکن در تمام کشورهای ساحل اقیانوس هند داده شده است



زارع از رسیدن امواج ناشی از سونامی به سواحل ایران خبر داد و یادآور شد: بر اساس برآوردها امواج حاصل از سونامی در ساعت 20 امشب به وقت تهران به سواحل جنوب شرقی ایران (چابهار) می رسد.



امواج اثری بر روی سواحل ایران ندارد



رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه امواج احتمالی سونامی اثری بر روی سواحل کشور ندارد، اضافه کرد: این زلزله و سونامی بر روی گسل مکران که موجب سونامی در دریای عمان می شود ندارد.



وحید چگینی با تاکید بر اینکه امواج احتمالی این سونامی همچنین اثری بر روی سواحل ایران ندارد، خاطر نشان کرد: زلزله و سونامی حاصل از آن از ایران فاصله زیادی دارد و احتمال وقوع سونامی در سواحل ایران منتفی است.



چگینی با تاکید بر نصب دستگاههای سنجش سونامی در سواحل کشور ادامه داد: در حال حاضر بر اساس مطالعات انجام شده توانایی محاسبه وقوع سونامی احتمالی در سواحل کشور وجود دارد.



نشانه های وقوع سونامی در سواحل جنوبی کشور



چگینی با اشاره به نشانه های وقوع سونامی در سواحل جنوبی کشور توضیح داد: در صورت فعال شدن گسل مکران و وقوع سونامی سطح آب دریای عمان به طور ناگهانی کاهش می یابد و در نهایت منجر به وقوع زلزله و سونامی در سواحل جنوبی کشور می شود.