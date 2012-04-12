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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

"خورشید دو آسمان" به عنوان کتاب سال جاری نهضت کتابخوانی رضوی معرفی شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از معرفی کتاب " خورشید دو آسمان" به عنوان کتاب سال جاری در جشنواره نهضت رضوی خبر داد.

علاء الدین سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: این کتاب توسط حجت الاسلام صادق رزاقی نماینده ولی فقیه در دانشگاه تربیت معلم ( خوارزمی فعلی) تالیف شده است.

وی گفت: کتاب خورشید دو آسمان (پرتویی از سیره علمی و عملی امام رضا (ع) به عنوان کتاب سال جاری در جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی معرفی شد.

سیفی یادآور شد: در حال حاضر ویرایش و صحفه بندی این کتاب به اتمام رسیده و در مرحله چاپ است و تا یک ماه دیگر برای توزیع آماده می شود.

وی اظهار داشت: این کتاب برای شرکت در بخش بین المللی مسابقه به دو زبان عربی و انگلیسی نیز در حال ترجمه است.

معاون فرهنگی مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز افزود: این کتاب 204 صحفه دارد و در 40 هزار نسخه در سراسر کشور توزیع خواهد شد.
 
وی ادامه داد: علاقه مندان می توانند این کتاب را از هفته آینده به صورت رایگان از سایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز دریافت کنند.

سیفی گفت: مهلت ارسال پاسخ نامه این جشنواره 15 مرداد است و اختتامیه این جشنواره نیز چهار مهر ماه همزمان با آغاز دهه کرامت برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1574801

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