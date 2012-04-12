برای چابک کردن سیستم تولید قوانین دست و پاگیر اصلاح شود

علیرضا باقری ثالث در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راهکارهای اجرایی شدن شعار امسال اظهار داشت: باید سرمایه‌های سرگردان را مدیریت و آنها را به سمت تولید هدایت کرد.



وی همچنین با تاکید بر تلاش در راستای تولید با کیفیت و مبنی بر نیاز جامعه در کارگاه ها و ایجاد اشتغال هدفدار، یادآور شد: دولت و نظام باید از تولیدات داخلی حمایت کنند.



تاکید بر حرکت فرهنگی به منظور اقبال از کالاهای ایرانی



رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) ایجاد یک حرکت فرهنگی به منظور اقبال از کالاهای ایرانی و اصلاح الگوی مصرف را امری موثر در تحقق شعار امسال برشمرد و گفت: دانشگاه ها، صدا و سیما و جراید در این خصوص نقش اساسی دارند و لازم است تا این مسئله از سوی دولت مدیریت شود.



وی در ادامه با بیان این که باید در کنار تمرکز بر تولیدات جدید بر روی افزایش کیفیت کالاهای تولیدی نیز متمرکز شد، تصریح کرد: باید در راستای بالابردن کیفیت محصولاتی که از قبل تولید می شدند تلاش کرد.



تولیدات ضعیف داخلی به استفاده از اجناس غیرایرانی منجر می شود



باقری ثالث با تاکید بر این که کار فرهنگی زمانی جواب می دهد که بستر نیز فراهم باشد، بیان داشت: باید کالاهای داخلی با کیفیت بالا و قیمت مناسب عرضه شوند چون اگر تولیدات ضعیف باشد مردم به استفاده از اجناس غیرایرانی روی می آورند.



وی در ادامه به راهکارهای افزایش کیفیت کالاهای داخلی اشاره کرد و گفت: استفاده از آخرین تکنولوژی روز در تولید محصولات، ایجاد دوره های مهارتی برای مدیران و کارگران کارخانه ها، ایجاد سیستم های نظارتی دقیق در بحث تولید و تشویق تولیدکنندگان برتر از جمله این راهکارهاست.



استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در روند افزایش کیفیت تولیدات داخلی



رئیس دانشگاه حضرت معصومه (س) همچنین بر استفاده از ظرفیت دانشگاه های کشور در روند افزایش کیفیت تولیدات داخلی تاکید کرد و افزود: ارتباط دانشگاه ها با بخش های صنعتی و تولیدی باید بیشتر و ظرفیت علمی دانشگاهیان در خدمت تولید بهتر به کار گرفته شود.



باید طرحی برای استفاده از ظرفیت کارگاه های دولتی و خصوصی تهیه شود



وی در ادامه گفت: باید طرحی برای استفاده از ظرفیت کارگاه‌‌های بخش دولتی و خصوصی تهیه شود تا بر اساس این طرح مدون از امکانات این کارگاه‌ها به شکل بهینه بهره برداری صورت گیرد.



باقری ثالث بر حرکت پرنشاط و توام با صبر و استقامت مردم در این مسیر تاکید کرد و بیان داشت: تلاش مردم باید بیش از گذشته باشد و برای ارتقای سطح کالاهای داخلی عجله نکنند و منتظر نتایج مقطعی نباشند زیرا که اجرای این طرح کار بزرگی است و نیاز به حوصله دارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود بر جذب سرمایه های خارجی، اعتمادسازی در مسیر سرمایه گذاری و تلاش برای جذب بازار کشورهای همسایه و دوست برای تحقق شعار امسال تاکید کرد و ادامه داد: همچنین باید برخی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و زائد تغییر کند و یا حذف شود تا سیستم تولید ما چابک و پرشتاب شود.



رئیس دانشگاه حضرت معصومه(س) اضافه کرد: در این راستا تقویت روحیه همدلی، همکاری و کار بین مسئولان سه قوه، کشور و آحاد مردم برای ساخت کشور بسیار حائز اهمیت است تا به راحتی مسائل و مشکلات پشت سر گذاشته شود.

