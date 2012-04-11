به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه، سردار سید مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه جبهه استکبار در جنگ علیه سوریه شکست خورده است، اظهار داشت: آنها تلاش می‌کند با رایزنی‌های سیاسی و اعزام فرستاده‌هایی به سایر کشورها، ناکامی‌های خود را از طریق سیاسی جبران سازد.



سرتیپ جزایری تصریح کرد: نباید هیچگونه خوشبینی در مورد گفتگوهای سیاسی که یک طرف آن قدرت‌های زیاده‌خواه هستند، وجود داشته باشد.



معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه گفت: راه حل سوریه درون مرزهای این کشور معنا و مفهوم دارد و دیگران حق دخالت در امور این کشور - که در جبهه مقاومت قرار دارد - را ندارند.



وی تاکید کرد: همه کسانی که به نوعی در بروز مشکلات سوریه دخالت داشته‌اند، مورد تنبیه قرار خواهند گرفت و مردم منطقه اینگونه دخالت‌ها را فراموش نخواهند کرد.



رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه دشمنان سوریه، توان ادامه کار نظامی را می‌داشتند، لحظه‌ای در وارد آوردن فشار بر این جبهه مقاومت خودداری نمی‌کردند، دشمن می‌داند که در تیررس مقاومت قرار دارد.

