به گزارش خبرنگار مهر، رضا عظیمی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم آغار نشا مکانیزه شالی برنج کشور اظهار داشت: مازندران دارای 240 هزار هکتار اراضی شالیزاری بوده که با تولید سالانه 950 هزار تن برنج سفید، 44 درصد برنج کشور را تامین می کند.



وی تصریح کرد: سال گذشته در سطح125 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان برداشت مکانیزه و در سطح 25 هزار هکتار کشت مکانیزه انجام شد.



رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران گفت: امسال کشت مکانیزه شالی برنج به 40 هزار هکتار و برداشت آن تا 160هزار هکتار پیش بینی شده است



وی با تاکید بر الزام مکانیزه شدن کشت و کار در شالی برنج گفت: امسال برای مکانیزاسیون بخش کشاورزی مازندران، 200 میلیارد ریال تسهیلات اختصاص یافته است



عظیمی با اشاره به اینکه هزینه تولید با انجام کشت و برداشت مکانیزه شالی برنج در هرهکتار تا حدود 10 میلیون ریال کاهش می یابد، یاد آور شد: با انجام کشت مکانیزه می توان به کشت دوم شالی برنج اقدام کرد.



رئیس سازمان کشاورزی مازندران با اعلام اینکه کشاورزان با ایجاد تشکلهای شالی برنج در مازندران می توانند از تسهیلات اختصاص یافته بهره مند شوند، بر اهمیت بیمه کشاورزی برای این قشر زحمت کش جامعه تاکید کرد.



نخستین نشاء مکانیزه برنج که از نوع طارم محلی بوده در سطح دو هکتار از اراضی روستای رکون بخش رود بست شهرستان بابلسرآغاز شده است.