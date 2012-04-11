تحقق پروژه مسکن مهر یک وظیفه شرعی و قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سعادتی با اشاره به اینکه مسکن مهرفرصت مغتنمی برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد است، افزود: این پروژه عظیم خدمتی ارزشمند از سوی دولت نهم و دهم به مردم است.

وی با تاکید بر تامین اعتبارات لازم برای تکمیل این پروژهها اظهارداشت: تمامی مسئولان امر باید با همکاری، تعامل و پیگیری جدی به پیشرفت هرچه بیشتر پروژههای مسکن مهر کمک کنند.

استاندار گیلان با بیان اینکه شورای مسکن باید هرهفته در مرکز استان و هرروز در شهرستانها تشکیل شود، گفت: با تشکیل منظم این شورا و کمیته های تخصصی و اجرایی باید موانع موجود برداشته تا در پیشرفت این پروژه تسریع شود.

وی با اعلام اینکه امسال برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و برنامه های دولت خدمتگزار باید با تمام توان و قدرت به ماموریتها ادامه داد، افزود: در مسیر خدمت به مردم باید دل به خدا داد و به اقدامات افرادی که با هم قرار می گذارند دیگران را تخریب کنند، توجه نکرد.

سعادتی در ادامه با بهره گیری از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال با تاکید براینکه وحدت، انسجام و همدلی مهمترین عامل موفقیت مسئولان در خدمت به مردم است، اظهارداشت: درحالیکه تمامی مفسدان عالم علیه ایران اسلامی با یکدیگر پیمان بسته اند برای مقابله با توطئه ها و دشمنی های این جبهه متحد باید دست در دست یکدیگر داد و به دور از اختلافات برای رسیدن به موفقیت و شتاب بخشیدن به پیشرفتهای کشور تلاش کرد.

وی همچنین با تاکید براینکه خدمت به مردم مستلزم رعایت شعارهای دولت مهرورز است، یادآورشد: مردمی بودن و ساده زیستی همچنیان از شعارهای راهبردی دولت دهم است و همه باید مراقبت کنند تا از این روحیه فاصله نگیرند.