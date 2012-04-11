برپایی نمایشگاه سیار علوم و فناوری/ ارائه دستاوردهای دانشمندان

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از بیست و ششم فروردین ماه تا پنجم اردیبهشت ماه در محل بنیاد علمی حریری بابل برگزار می شود.

موزه علوم و فناوری در این نمایشگاه 11 روزه، دستاوردهای دانشمندان مسلمان ایرانی نظبر شاکر خراسانی، ابن سینا، مویدالدین عرضی دمشقی، عبدالرحمن خازنی و ابوبکر کرجی را در حوزه های مکانیک سیالات، نجوم و فناوری های بومی بازآفرینی کرده و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد.

این نمایشگاه سیار، با هدف تبیین نقش مسلمانان و ایرانیان در به ثمر رساندن بخشی از دانش جهانی، بازدیدکنندگان خود را در معرض آموزش های غیر مستقیم جهت انتقال دانش فناوری های مختلف قرار می دهد و از سوی دیگر در احیای هویت علمی و شناساندن مشاهیر حوزه های متنوع دانش قدم بر می دارد.

موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران، پیرو پیشنهاد وزارت علوم و تحقیقات در21 دیماه 81 به تصویب هیئت وزیران رسید و سرانجام در تاریخ 22 مرداد ماه 84 نتایج بررسی و کارشناسی های به عمل آمده منجر به تصویب اساسنامه موزه علوم و فناوری در شورای گسترش آموزش های عالی و ابلاغ آن شد.

هم اکنون این موزه گالری دائمی را با عنوان دستاوردهای دانشمندان تاریخ اسلام و ایران در محل کتابخانه ملی تهران برپاکرده و گالری دیگری را در حوزه فناوری های نوین در خیابان سی تیر در دست تجهیز دارد.

علاقه مندان به بازدید از این نمایشگاه سیار می توانند با شماره تلفن 3264355 با پیش شماره 0111 بابل تماس و یا به سایت WWW.IRSTM.IR مراجعه کنند.



