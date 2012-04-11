  1. استانها
  2. مرکزی
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۹:۴۴

با حضور معاون وزیر/

ساختمان معاونت داروی علوم پزشکی استان مرکزی افتتاح شد

ساختمان معاونت داروی علوم پزشکی استان مرکزی افتتاح شد

اراک- خبرگزاری مهر: با حضور معاون غذا و داروی وزیر بهداشت، درمان آموزش پزشکی، استاندار استان مرکزی و قائم مقام وزیر بهداشت در استان مرکزی، ساختمان معاونت داروی علوم پزشکی استان مرکزی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قائم مقام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه افتتاح معاونت غذا و داروی علوم پزشکی استان مرکزی گفت: این ساختمان با یک هزار و 965 متر مربع مساحت و دو هزار و 486 مترمربع زیربنا در چهار طبقه احداث شده است.

مجید رمضانی اظهار کرد: برای ساخت این مجموعه 15 میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه شده و دارای چهار بخش میکروب شناسی، آنالیز دستگاهی، سم شناسی و شیمی است.

وی اظهار کرد: این معاونت به عنوان یکی از معاونت های مهم در نظارت در حوزه سلامت غذا و داروی استان مرکزی است که ساخت آن سه سال به طول انجامیده است.

رییس دانشکده علوم پزشکی استان مرکزی با اشاره به اهمیت تبدیل بخش غذا و دارو به معاونت غذا و دارو گفت: اقداماتی که در دولت های نهم و دهم در رابطه با اهمیت دادن به این بخش صورت گرفته بسیار حائز اهمیت است.

وی بیان داشت: ارتقای رتبه دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از تیپ سه به دو، زمینه را برای بهبود خدمات و افزایش شاخص های سلامت در استان مرکزیفراهم کرده است.

کد مطلب 1574818

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها