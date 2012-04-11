استعدادهای رشته ورزشی دوومیدانی مازندران شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد خاوری عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاریها، حضور ستاره های دو ومیدانی در مازندران را نتیجه علاقه مندی فراوان مربیان استان دانست.

وی گفت: مربیان دوومیدانی مازندران به رغم کمبودهای فراوان توانسته، نخبگان و افراد مستعد دوومیدانی را در مازندران شناسایی و راه رسیدن آنها به مدال در میادین داخلی و خارجی را هموار کنند.

خاوری از برنامه ریزی این هیئت برای شناسایی استعدادهای این ورزش در استان خبر داد و گفت: وجود توانمندی فراوان در دوومیدانی مازندران غیرقابل انکار است اما باید برای فراهم آوردن امکانات زیربنایی لازم، زمینه را برای ورود جوانان با استعداد و علاقه مندان به این رشته فراهم کنیم.

وی بیان داشت: ترکیب تیم اعزامی نونهالان مازندران به رقابتهای قهرمانی کشور، که از روز 25 فروردین به میزبانی مشهد برگزار می شود مشخص شد.

رئیس هیئت دوو میدانی اظهار داشت: در این رقابتها مازندران با ترکیب بهنام ناظریان، سید پدرام سیدی، مبین داداشی، محمدرضا طیبی و امیرحسین فلاح برای کسب عنوان قهرمانی کشور به مصاف حریفان خواهد رفت.

وی بیان داشت: حسن نوذری وظیفه هدایت تیم اعزامی مازندران به این رقابتها را بر عهده خواهد داشت.

رئیس هیئت دومیدانی مازندران افزود: نفرات اعزامی مازندران به این رقابت ها در آمادگی کامل به سر می برند و با توجه به شرایط فعلی، امیدوار به کسب عناوین برتر توسط دوندگان مازندران هستیم.

