سند تحول آموزش و پرورش نیازمند نگاه نقادانه است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ادهم ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان و فرهنگیان شیروان اظهار داشت: آموزش و پرورش از یک نهاد آموزشی به یک نهاد تربیتی فرهنگی ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین بخش تحول بنیادین تغییر نظری سیستم آموزشی و پرورشی است، افزود: تنها تغییر کتاب و ساختار فیزیکی برای اجرای این سند کافی نیست.

نوید ادهم با تاکید بر تلاش برای رشد معنوی دانش آموزان اظهار داشت: لازم است دست اندرکاران تعلیم و تربیت در آموزش‌های خود جنبه‌های معنوی و مادی را به صورت توامان آموزش دهند.

وی پایین بودن نرخ بهره وری و اثربخشی، به روز نبودن ساختارها در فرایندهای آموزشی، ضعف در پاسخگویی در سطح ملی و جهانی را مهم‌ترین دلایل تدوین سند تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش ذکر کرد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اجرای دقیق دستورالعمل‌های سند تحول بنیادین را نیازمند فهم دقیق مبانی نظری آن دانست.