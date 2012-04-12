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۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۴

جوهری در گفتگو با مهر:

رسیدگی به مشکلات نیازمند سیاست های راهبردی ویژه است

رسیدگی به مشکلات نیازمند سیاست های راهبردی ویژه است

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار با اشاره به اینکه رسیدگی به مشکلات نیازمند اتخاذ سیاست های راهبردی قوی و ویژه است، گفت: در این زمینه مسئولان باید اهتمام ویژه داشته باشند.

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شهرستان شهریار دارای هفت شهر و شهرداری مستقل است که این مهم مدیریت کلان را با جمعیت بیش از 600 هزار نفر را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: در واقع وجود برخی مشکلات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیازمند اتخاذ سیاستهای راهبردی قوی است که در این زمینه مدیران و مسئولان باید اهتمام ویژه ای را داشته باشند.

لزوم انجام برنامه های کوتاه و بلندمدت در شهریار

این مسئول عنوان کرد: برای رسیدن به وضعیت ایده آل باید برنامه های کوتاه و بلند مدت در این شهرستان در بخشهای مختلف به خصوص بخش اقتصادی انجام شود.

جوهری با اشاره به وجود پتانسیل و ظرفیت در بخش های مختلف به خصوص کشاورزی و تولیدی در این شهرستان ادامه داد: باید در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در شهریار توجه ویژه داشت.

زیرساخت های لازم برای تولید ملی در شهریار فراهم شود

فرماندار شهرستان شهریار اعلام کرد: در این زمینه باید زیرساخت های لازم در سایه تعامل و حمایت مسئولان فراهم شود تا بتوان طی سال خدمات مختلفی را به شهروندان ارائه داد.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات در این شهرستان اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به جمعیت  600 هزار نفری شهریار، اما اعتبارات اختصاص یافته به این شهرستان از بسیاری دیگر از شهرستانهای اطراف کمتر است و این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است.

اقدامات مطلوب فرمانداری برای افزایش جذب بودجه در سال 90

این مسئول یادآور شد: در این زمینه فرمانداری در راستای افزایش اختصاص و جذب بودجه در بخش های مختلف طی سال گذشته اقدامات مختلفی را انجام داد و توانستت تاحدودی مشکلات را رفع کند.

جوهری گفت: طی سال گذشته سهمیه شهرستان شهریار برای ایجاد شغل حدود 24 هزار نفر بود که با همت ویژه مسئولان و همکاری سایر بخشها این میزنا به 26 هزار نفر افزایش یافت.

کد مطلب 1574841

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