به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی ظهر چهارشنبه در جمع نمازگزاران شیروان در محل مصلی نمازجمعه با بیان این مطلب افزود: غفلت و ناآگاهی یکی از آسیبهای مهم جامعه بوده که لازم است برای آن چارهای اندیشیده شود.
وی با اشاره به نیازها و تمایلات جوانان در جامعه افزود: در صورت عدم برنامه ریزی درست برای رفع نیازهای به حق جوانان، این سرمایه به آسیب و تهدید تبدیل میشود.
این مسئول فرهنگی بر ضرورت هرچه آسانتر شدن امر ازدواج در جامعه تاکید و ادامه داد: تسهیل ازدواج یک فعالیت فرهنگی و دینی است.
قرائتی ظرفیت وجودی انسان را بی نهایت دانست و افزود: ظرفیتهای انسان بی نهایت بوده و مردم تمام تلاش خود را برای به ثمر رسیدن اهداف مقدس بکار گیرند.
ریس ستاد اقامه نماز کشور گفت: یکی از این اهداف خودسازی بوده که سادهترین راه آن اهتمام به اقامه نماز است.
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