افزایش شاخص درصد وصول مطالبات مالیاتی در غرب استان تهران

غلامحسین غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محدوده تحت پوشش این اداره شامل شهرستانهای شهریار، قدس، ملارد، رباط کریم و بهارستان است که طی سال گذشته اقدامات مطلوبی در حوزه مالیاتی در غرب استان تهران انجام شد.

وی افزود: در این زمینه طی سال گذشته نقاط ضعف و قوت در این بخش شناسایی و بر رفع مشکلات به صورت ویژه تاکید شد.

کمبود نیروی انسانی در اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران رفع شد



این مسئول عنوان کرد: طی سال گذشته کمبود نیروی انسانی و کمبود وصول مالیات در محدوده جغرافیایی از جمله مشکلات این اداره کل بود که با اهتمام ویژه برطرف شد.

غلامی با اشاره به افزایش شاخص درصد وصول مطالبات مالیاتی سال 90 ادامه داد: این مهم باعث کسب رتبه دوم کشوری شده است.

رضایت دستگاه های استانی از عملکرد امور مالیاتی غرب استان تهران



مدیرکل امور مالیاتی غرب استان تهران یادآور شد: کلاس ها و کارگاه های آموزشی ویژه پرسنل با حضور کارشناسان مجرب حوزه حسابرسی و مالیاتی نیز طی سال گذشته از سوی این اداره برگزار و با استقبال بی نظیر شرکت کنندگان مواجه شد.

وی با اشاره به رضایت دستگاه های ذیربط استانی از عملکرد این اداره کل در زمینه تسلیم اظهار نامه های مالیاتی و اخذ مالیات از مودیان اضافه کرد: راه اندازی سایت دریافت اظهارنامه الکترونیکی در محل این اداره کل از دیگر اقدامات در سال گذشته است.