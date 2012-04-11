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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۲۰:۲۱

آرام :

دو ورزشکار مازنی به اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور دعوت شدند

دو ورزشکار مازنی به اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور دعوت شدند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان و کم شنوایان مازندران گفت: با نظر کادر فنی تیم ملی، دو بازیکن مازندرانی به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آرام عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محمد پرگر و اکبر صادقی سروکلایی دو فوتبالیست مازندرانی هستند که با دعوت غلامحسین پیروانی مدیرفنی تیم ملی فوتبال ناشنوایان، به این اردوی آماده سازی دعوت شدند.

وی بیان داشت: چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان برای حضور در هفتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه از 25 فروردین تا اول اردیبهشت ماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌‌ شود.

رئیس هیئت های ورزشی ناشنوایان و کم شنوایان مازندران افزود: هفتمین دوره بازیهای ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه از ششم تا سیزدهم  خرداد ماه در سئول کره جنوبی برگزار می‌ شود.

آرام، کمبود امکانات ورزشکاران ناشنوا را بزرگ ترین مشکل این ورزشکاران دانست و گفت: در صورت فراهم کردن زمینه انجام ورزش قهرمانی، کسب مدال های فراوان در میادین معتبر جهانی و آسیایی دور از انتظار نیست.

وی افزود: ورزشکاران ناشنوا، به دلیل محدودیتی که دارند همواره مظلوم واقع می شوند و به آن چه که استحقاق آن را دارند دست پیدا نمی کنند.

کد مطلب 1574850

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