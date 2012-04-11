دو ورزشکار مازنی به اردوی تیم ملی فوتبال ناشنوایان کشور دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید آرام عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محمد پرگر و اکبر صادقی سروکلایی دو فوتبالیست مازندرانی هستند که با دعوت غلامحسین پیروانی مدیرفنی تیم ملی فوتبال ناشنوایان، به این اردوی آماده سازی دعوت شدند.

وی بیان داشت: چهارمین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان برای حضور در هفتمین دوره بازی‌های آسیا و اقیانوسیه از 25 فروردین تا اول اردیبهشت ماه در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون برگزار می‌‌ شود.

رئیس هیئت های ورزشی ناشنوایان و کم شنوایان مازندران افزود: هفتمین دوره بازیهای ناشنوایان آسیا و اقیانوسیه از ششم تا سیزدهم خرداد ماه در سئول کره جنوبی برگزار می‌ شود.

آرام، کمبود امکانات ورزشکاران ناشنوا را بزرگ ترین مشکل این ورزشکاران دانست و گفت: در صورت فراهم کردن زمینه انجام ورزش قهرمانی، کسب مدال های فراوان در میادین معتبر جهانی و آسیایی دور از انتظار نیست.

وی افزود: ورزشکاران ناشنوا، به دلیل محدودیتی که دارند همواره مظلوم واقع می شوند و به آن چه که استحقاق آن را دارند دست پیدا نمی کنند.